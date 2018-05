Karvinský Zbránek před semifinále v Lovosicích: Nic ještě není rozhodnuto

„Doma jsme sice dvakrát i díky našim výborným fanouškům vyhráli, ale je to vyloženě vyrovnaná partie,“ uvedl Jan Zbránek. „Nic není rozhodnuto. Do Lovosic musíme jet s pokorou. Ty dvě domácí výhry potřebujeme venku potvrdit.“

Bude hodně těžké urvat v Lovosicích alespoň jednu výhru?

V Lovosicích se hraje špatně. Jednak je to velká dálka, takže v sobotu budeme asi rozležení z autobusu, ale na to se nikdo ptát nebude. Musíme ukázat, co je v nás. Dát do toho maximum, abychom uspěli.

Abyste o finále přišli, museli byste třikrát za sebou prohrát. Přitom v této sezoně jste s Lovosicemi ani jeden z pěti zápasů neprohráli.

Jenže oni teď do toho půjdou naplno a buď to zvládnou, nebo ne. My musíme držet hlavy dole a hrát svou hru, nepřizpůsobit se jim, což nám doma vycházelo. Když jsme hráli v poli s šesti proti šesti, tak utkání bylo vyrovnané. Rozhodlo až to, že jsme na ně nastoupili se dvěma pivoty bez brankáře. S tím si nevěděli rady.

Co ještě musíte zlepšit, abyste semifinále zvládli?

Hlavně koncovku. Obrana šlapala, ale v útoku jsme zahodili hodně balonů.