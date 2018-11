Ústecký volejbalista Vodvárka: Paráda, už nedostáváme na budku

„Hraje se líp, když nedostáváte každý zápas na budku. Anebo naopak, když doma na budku dáte,“ kochá se Vodvárka. Šesté Ústí naposledy doma podlehlo mistrovskému Karlovarsku 0:3, v sobotu od pěti odpoledne přivítá Příbram.

Začali chodit diváci, na lídra skoro tisícovka. Jak je vnímáte?

Všem se nám ta parádní atmosféra hrozně líbí. Když se uhraje těžký bod a celá hala bouchne radostí, to je nejhezčí. Pro to sport děláme.

Máte na nejlepší?

Ukázalo se, že se s nimi letos dá hrát, že to nebude jen souboj nejlepší čtyřky. Každý s nimi může získat nějaké body. Sezona je otevřená a uvidíme, jak se to zamotá.

Kde to chcete motat vy?

Doufám, že si formu udržíme. Třeba i my oloupíme někoho ze špičky a budeme sahat na čtyřku. Každý chce přímý postup do play off, páté šesté místo je pro nás reálné. Hlavně chceme být do osmičky, cokoli navíc bude super.

Zápasy si užíváte, to z vás čiší. Čím to, že tak šlapete?

Díky dobré volbě hráčů. Lidsky jsme si sedli, v kabině je dobrá nálada. Můžeme spolu někam zajít, jsme v pohodě kluci, žádné spory. Hráči mají kvalitu, jsme sehraní s nahrávačem. Funguje to, jak má.

Co ale zlepšit? Zápas s Karlovarskem ukázal, že podání.

Určitě servis, aby se nám pak lépe bránilo. Poslední kola se nám to nedaří, to byl i důvod porážky v Praze. Nepodávali jsme, jak jsme podávali předtím. A musíme zapracovat i na obraně, abychom dobrý servis využili blokem nebo bodovkou.

Váš trenér Jakub Salon razí modernu. V čem spočívá?

Někdo říká, že moderní volejbal je o servisu, že se to má pořád solit. Což si myslím, že není zase taková pravda. Pro mě je moderní volejbal rychlý a pestrý, hraje se ze všech zón, kombinuje se útok zezadu a na síti. Trenér to po nás ani nevyžaduje, ale takhle to chce hrát nahrávač Luboš Bartůněk, který určuje styl hry.

Se Salonem jste ještě nastupoval v extralize. Jak ho berete?

Je náš kamarád, ale v trenérských věcech si umí dupnout, když je třeba. Je otevřený debatě. Normální kluk, ale poslouchat musíme. Umí nás dobře motivovat, drží nás v tom, že něco umíme a ať si věříme.

Vystřihovali jste si tabulku, když jste byli na 1. místě?

Fotili jsme si ji. Tři týdny být první, to se v Ústí dlouho nestalo. Užívali jsme si to. Hezký pocit!