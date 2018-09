Veselého potěšila bojovnost týmu i atmosféra v závěru souboje s Rusy

„Atmosféra byla super. Lidi halu vyprodali (8438 fanoušků), přesto to na mé standardy bylo chvílemi trochu mrtvé, ale snažil jsem se to hecovat a fanoušci se chytli,“ řekl Veselý, který je zvyklý na opravdu bouřlivou atmosféru z Fenerbahce Istanbul. „Tam ale máme lidi hned u hřiště, tady v té hokejové hale nejsou fanoušci tak blízko, ale i tak udělali neskutečnou atmosféru,“ potěšilo euroligovou hvězdu.

K cenné výhře přispěl devíti body, pěti doskoky a třemi získanými míči, což nejsou ohromující čísla, ale mnohem důležitější byla jeho černá práce. Hodně bránil, neustále zaměstnával pivoty soupeře a bojoval o každý míč.

„To vítězství bylo o bojovnosti. Rvali jsme se na obou stranách hřiště, bojovali jsme o každý balon i na doskoku a i přes hluchá místa to vyšlo,“ radoval se Veselý.

Před utkáním se řešilo, zda přítomnost Veselého s další hvězdou Tomášem Satoranským spíše nenaruší chemii v týmu, který dobře rozehrál kvalifikaci. I Veselý byl proto rád, že se obavy nepotvrdily. „Soupeři se soustředí na naši hru s Tomášem, proto se od prvního dne tady snažíme pomáhat klukům, aby oni těžili z naší hry. Jsem rád, že jsme tým nerozvrátili naší přítomnosti, ale že se k nám naopak všichni přidali,“ řekl Veselý.

Z většího prostoru těžil zejména Jaromír Bohačík, který nastřílel 19 bodů. „Bočimu říkáme od začátku, ať to pálí zvenku, že může mít 20 bodů jen z toho. Dnes to ukázal. Dával těžké střely. Je to neskutečný hráč a má před sebou velkou budoucnost,“ chválil Veselý křídelního hráče Nymburku.

Vítěznou střelu ale obstaral po cloně od Veselého právě Satoranský, obě hlavní hvězdy tak vzaly rozhodující akci na sebe. „Trochu mě překvapilo, že Saty zakončil zrovna takhle, protože tahle střela z jedné nohy mu teď moc nepadala. Už ho to štvalo. Ale spadlo mu to tam v důležitou chvíli,“ konstatoval pivot Fenerbahce.