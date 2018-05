Honza je evropská extratřída, chválí Zídek svého nástupce Veselého

Zídek byl průkopníkem mezi českými basketbalisty, když v roce 1995 byl jako první Čech draftován do NBA, v roce 1999 pak zase jako první vyhrál Euroligu. V obou případech ho už ale sedmadvacetiletý Veselý napodobil a v mnohém i předčil. Už dvakrát se dostal do ideální sestavy Euroligy a letos patří k největším kandidátům na cenu pro nejlepšího hráče celé soutěže.



„Honza už je evropská extratřída, dominantní hráč na absolutní špičce. Je tam Luka Dončič, což je speciální příběh, i marketingově. Takový talent se rodí jednou za padesát let. Ale zas má v útoku mnohem více míč v rukou než Honza, který je zas lepší v obraně, na doskoku. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Zídek.

Ten na Final Four do Bělehradu dorazil jako komentátor oficiální euroligové televize, čemuž se věnuje už dlouhé roky. Má proto dobrý přehled o síle všech čtyř soupeřů.

„Já tvrdím, že dokud obhájce titulu neprohraje, tak je pro mě hlavním adeptem na titul znovu,“ favorizuje Zídek Fenerbahce, ale neodepisuje ani tři další účastníky CSKA Moskva, Real Madrid a Žalgiris Kaunas. „Final Four je pro mě jak kasino. Jsou to čtyři zápasy, ve kterých se může stát cokoli. Nelze odepsat vůbec nikoho,“ upozornil.

Citově blízko má zejména k Žalgirisu, s kterým v roce 1999 slavil zisk titulu. Od té doby litevský klub na větší úspěch čekal, nyní je ale zpět mezi elitou. „Je to dobře pro celou soutěž. Vždy je dobré mít nějakou čerstvou krev. A samozřejmě to vnímám o to víc, že je to klub, se kterým jsem slavil největší úspěch své kariéry,“ řekl Zídek.

„Je to i skvělý příběh. Před třemi čtyřmi lety byli na pokraji bankrotu, ale od té doby se spousta věcí udělala dobře, ať je to podpora města, fanoušků, podpis trenéra Šarunase Jasikevičiuse. Když se tyhle věci zkombinovaly, tak je z toho Final Four, což by před třemi roky neřekl asi nikdo. Možná ani na začátku této sezony,“ uvedl Zídek.

Odmítá však, že by Žalgiris byl outsiderem. Naopak v něm vidí černého koně závěrečného turnaje.

„Kdo je viděl v sezoně, s jakým hrají nasazením a odvahou, tak je musí respektovat. Je to mladý tým, nemají zkušenosti jako zbylé tři týmy, ale na druhou stranu, pokud odhodí nováčkovskou nervozitu a budou hrát svůj basket se stoprocentním nasazením a intenzitou, tak by to mohly být strašně zajímavé zápasy. Troufnu si je přirovnat k jednomu z nejsympatičtějších týmů, které jsem na Final Four viděl. A to byl Partizan Bělehrad s Honzou Veselým v roce 2010. Na ně tehdy bylo opravdu fajn se dívat,“ dodal Zídek.