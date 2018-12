Veselého ke zlepšení trestných hodů motivoval proslov trenéra

„Lidi o tom rádi mluví, ale já jen dělám svou práci. A jedním z mých úkolů je dávat trestné hody,“ řekl v rozhovoru pro web Eurohoops rodák z Ostravy, který v této sezoně střílel 53 šestek a dal 46.

Přitom během prvních tří euroligových sezon v Partizanu Bělehrad měl úspěšnost 53 procent, v zámořské NBA dokonce jen 40 a v prvních třech sezonách za Fenerbahce to bylo 50 procent.

Jenže pak přišel zlom v podobě finále Evropské ligy 2016. Fenerbahce prohrálo s CSKA Moskva v prodloužení a Veselý v zápase zahodil devět z deseti trestných hodů. Stačilo proměnit o jeden víc a Fenerbahce mohlo získat titul. Český reprezentant byl tehdy hodně rozmrzelý.

„Pár dní po finále jsem Janovi říkal: Nezajímá mě, že jsi dal jednu z deseti. Ty dáváš týmu mnohem víc. Díky tobě jsme byli schopni hrát na nejvyšší úrovni a dostat se do finále. I kdybys nedal ani jednu z dvaceti, tak bych to neřešil. Nejdůležitější je, abys pochopil, že je to psychologická záležitost,“ vzpomínal trenér Fenerbahce Željko Obradovič. Už tehdy podle něj Veselý na tréninku střílel s úspěšností přes 90 procent, ale nedokázal to přenést do zápasů.

„Tento proslov byl u mě zlom, protože jsem si naplno uvědomil, jak moc mi trenér důvěřuje. A když mi trenér tak věří, je to extra motivace hrát lépe. Motivovalo mě to se zlepšit,“ připustil Veselý.

Osmadvacetiletému pivotovi ale nepomohl jen trenér, ale i spoluhráči ve Fenerbahce. „Po tréninku vždy zůstával déle a střílel spolu s Gigim Datomem, jedním z nejlepších střelců trestných hodů v Evropě. A pomáhali i další hráči,“ prozradil Obradovič.

Recept na zlepšení je poměrně jednoduchý: snažit se hodit míč na koš co nejvíc rovně. „Často mi to létalo doleva, doprava. Proto jsem se hlavně soustředil na to, abych střílel rovně. Krok po kroku jsem to zlepšoval. Když jsem to udělal správně, snažil jsem se to zopakovat,“ popsal Veselý. „Vysvětlili jsme mu i nějaké technické věci a všechno pochopil. Je to chytrý člověk,“ dodal Obradovič.

Už v minulé sezoně bylo patrné zlepšení a Veselý proměňoval sedm z deseti pokusů. Tuto sezonu začal šňůrou 15 proměněných trestných hodů za sebou. A v tomto trendu pokračuje. „Nejdůležitější je mentální složka. Jak se cítíš, když si jdeš před hodem stoupnout na lajnu. Když o tom přemýšlíš, je to problém. Prostě se musíš jen soustředit. Když minu, tak si řeknu OK a hodím další. Už neřeším tu, co jsem minul,“ dodal Veselý.

Soupeřům tak vzal jednu velkou zbraň. V minulosti ho totiž často faulovali, jak to u hráčů se slabšími šestkami bývá. Vždy bylo lepší poslat českého pivota na trestné hody, než riskovat, že zasmečuje.

„Pamatuji si zápas se Žalgirisem z minulé sezony. Proměnil jsem sedm ze sedmi pokusů, ale Sarunas Jasikevičius se mě pořád snažil faulovat a říkal, že musí. Tak jsem se mu po zápase omlouval, že jsem je proměňoval,“ vzpomínal Veselý s úsměvem. „Já bych to dělal stejně, kdyby na druhé straně byl někdo se špatnou střelbou. Je to taktika,“ dodal.