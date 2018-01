Číslo jedna mezi pětkami? Nejlepším pivotem na kontinentu je Veselý

Po polovině základní části nejprestižnější soutěže na kontinentu, která soustřeďuje ty nejlepší hráče mimo NBA a čínskou CBA, je čas na menší rekapitulaci.

A z ní vychází sedmadvacetiletý Jan Veselý velice dobře. Po odchodu Ekpeho Udoha do Utah Jazz se totiž stal pro trenéra Željka Obradoviče nepostradatelným, Jason Thompson anebo Ahmet Düverioglu ho plnohodnotně nahradit nesvedou.

„Veselý je barometrem hry Fenerbahce,“ píše analytik ze serveru Eurohoops.net. Nastupuje v průměru na 30 minut na zápas, to je druhé nejvyšší vytížení po rozehrávači Bradu Wanamakerovi, Thompson odehraje něco přes 15 minut, Düverioglu sedm a půl.

„Statistiky Veselého po Udohově odchodu straší soupeře. Čísla 14,1 bodu, 4,7 doskoku a 1,1 bloku na zápas z něj činí kandidáta na pozici nejužitečnějšího hráče celé Euroligy,“ lichotí odborníci.

To ještě není všechno. „Při akci pick and roll je bezchybný. Atletický hráč, aktivní a vytáhlý. To všechno mu pomáhá k vysoké úspěšnosti zakončení 62,8 procent. Zvláště užitečný je Veselý v obraně, kde se může zaměřit na každého soupeře bez ohledu na jeho post. A 70 procent z trestných hodů také stojí za zmínku s ohledem na to, že šestky byly jeho slabinou,“ objevuje se v analýze.

A navíc: „Ne, že by na tom v tomto případě záleželo, ale Veselý je také jeden z nejzábavnějších hráčů Euroligy, jak dokazuje jeho pravidelná přítomnost v akcích kola.“

Rodák ze severu Moravy letos pouze třikrát z patnácti euroligových kol nepřekonal hranici deseti bodů. Naopak v duelu s vedoucím týmem soutěže CSKA Moskva si 31 body vytvořil osobní rekord.

Jan Veselý v utkání s CSKA Moskva:

V hodnocení pozice „pět“ se na druhé místo propracoval jedenatřicetiletý James Gist z Panathinaikosu Atény, mimochodem někdejší Veselého spoluhráč z jeho poslední sezony v Partizanu Bělehrad - to ještě český reprezentant nastupoval na křídle.

A třetí je Vladimir Štimac, třicetiletý člen srbského národního týmu, jenž v minulosti působil také v Nymburce, letos v Anadolu Efes Istanbul zaujal průměry 12,1 bodu a 7,6 doskoku na utkání.

Volbu zjednodušilo, že Olympiakos Pireus nemůže nasadit zraněné Nikolu Milutinova a Kima Tillieho, Realu Madrid zase ze zdravotních důvodů odpadli Ognjen Kuzmič i Gustavo Ayón a Edy Tavares se vrátil ze zámoří až v průběhu sezony.