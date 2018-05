Plzeňský brankář Štochl: Víkend ukáže, jestli máme na obrat

Teď je mu o dvacet let víc, hraje poslední finále v kariéře. A i titul na rozloučenou může přijít po bitvě s Karvinou! Jenže teď je situace jiná, Talent v sérii ztrácí 0:2 na zápasy a dnes od 11 hodin bude v hale na Slovanech odvracet mečbol soupeře.

Když se to povede, bude se v Plzni hrát i v neděli od 17 hodin. Věříte, že se série dá ještě otočit?

Kdybych si to nemyslel, tak se nepřipravujeme tak svědomitě. Víkend ukáže, jestli je to pravda...

Nicméně vaše situace je složitá. Co vymyslet, abyste na Karvinou doma dvakrát vyzráli?

Oni ta domácí utkání zvládli, teď je to na nás. Druhý zápas nám ukázal, že s nimi hrát můžeme. Co vymyslet? Nic nového se nedá. Spíš se musíme soustředit aby to, co umíme a co na ně může platit, fungovalo.

Hodně se probírá jejich útočná varianta v sedmi hráčích bez gólmana. Jak tomu čelit?

Tak, že jste i vy v útoku efektivní, tím se to eliminuje. Sedm na šest je prostě přesilová situace a pokud se sehraje všechno dobře, šance přijde. Ale i tak se v obraně musíme snažit je rozhodit, znepříjemnit jim to, co mají nacvičené.

Většina střel na vás při téhle variantě přichází z křídel, že?

Pokud obrana funguje dobře, tak ten jeden člověk navíc se ukáže právě až na krajích, to je logické. Druhý zápas to potvrdil. Ze spojek měla Karviná méně než deset střel, zato z křídel přes dvacet.

Dá se způsob zakončení jejich křídelníků přečíst?

V dnešní házené a při kvalitě křídel je to stoprocentní šance. Takže je to složité, jsou to šikovní kluci. Ale i v téhle oblasti se budeme snažit něco vymyslet.

Je Karviná nejtěžší soupeř, kterého jste v play off potkali?

Já si to myslel už před play off. Jejich jarní forma je velice dobrá. A hlavně mají výborně poskládaný tým. Dokážou reálně využít všechny hráče, každý má svoji roli.

Běží vám hlavou, že už může přijít poslední zápas kariéry?

Tak na to vůbec nemyslím. Je to i tím, že u házené zůstávám, jen budu v klubu v jiné roli. Žádnou nostalgii necítím. On je to delší proces, tahle sezona je přelomová. Už to není jen o hraní, ale i manažerské práci. Tím je vše plynulejší.

Filip Jícha vás pozval na svou exhibici „Poslední zápas“. Co vy, taky pak něco vymyslíte?

Napadá mě to až teď, když se ptáte. Nabízí se to, kariéru končí i brácha Petr, oba budeme doma v Plzni. Takže něco bychom mohli vymyslet. Ale samozřejmě ne v takovém rozsahu jako Filip... (úsměv)