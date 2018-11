Chtěl jsem hlavně přežít. Triatlonista Steinbauer o zážitcích z Havaje

Přesně takový byl letošní ročník mistrovství světa v terénním triatlonu Xterra, který koncem října hostilo město Kapalua právě na souostroví Havaj.

A jako 183. v pořadí, z téměř sedmi set závodníků, tady doběhl do cíle i 44letý finančník Jan Steinbauer z Trhových Svinů. „Pro mě to je to určitě úspěch. Já jsem hlavně chtěl závod ve zdraví dokončit,“ říká spokojeně otec tří dětí, který si zazávodil letos na Havaji sice poprvé v podniku Xterra, ale předtím už v Pacifiku v roce 2015 absolvoval Ironmana.

Máte radost, že jste Xterru dokončil ve zdraví. Pro vás to platí dvojnásobně, protože jste měl vážné problémy s kolem. Co se přesně stalo?

Několikrát mi v cyklistické části upadlo sedlo a pět kilometrů před cílem jsem ho zlomil už definitivně. Dojížděl jsem tedy bez něj. To je pro kohokoliv strašně riskantní, protože si můžete nasednout na tu trubku, a pak vám hrozí velké zranění. To se například stalo Honzovi Řehulovi. Pak jsem jel tedy velice opatrně a dost času jsem tam ztratil.

Bylo to pro vás náročné na psychiku? Hlídat si, abyste si intuitivně přece jen na tu tyč nesedl.

Určitě. Jak ale máte pořád v hlavě, že vám hrozí obrovské nebezpečí, tak už myslíte jen na to, abyste už nějak dojel do cíle a hlavně přežil.

Co bylo ještě náročné na světovém šampionátu?

Asi se nedá říct, co tam konkrétně bylo nejtěžší. Jedete mistrovství světa, takže pořád máte extrémní podmínky. V moři byly velké vlny a na kole poměrně blátivá trať. Pak tam všude panovalo velké horko a vlhko, což už jsem tedy znal z Ironmana. Není to tedy jen o jedné věci, ale jde o kombinaci všeho dohromady.

Jak byste porovnal Xterru a Ironmana?

Jsou to sice dva odlišné závody, i když podmínky na trati jsou podobné. Navíc Xterra je podnik mistrovství světa, takže je to stejně náročné.

Stačil jste si kromě závodění prohlédnout i samotné okolí města Kapalua?

I v roce 2015 jsme na Havaji strávili včetně závodu čtrnáct dní, stejně tak i teď. Trochu jsme tedy Xterru spojili s dovolenou. Jak už jsem říkal, neměl jsem dopředu žádné ambice na umístění, brali jsme to spíš v klidu, takže jsme také jezdili i na výlety autem a celkově jsme si Havaj užili.

Bylo asi náročné se na Xterru správně připravit. Kde a jak jste trénoval?

Sportu se věnuji odmala, takže k tomu mám také dobré dispozice. Ale pořád je to hlavně o tom, že hodně kilometrů naplavete, najezdíte a naběháte během roku. Spíš je to o času, který tréninku věnujete.

Ve které disciplíně jste jako triatlonista nejsilnější?

Vzhledem k mému věku už vyhledávám jen ty vytrvalostní triatlony. Sprinty jsou přeci jen pro mladší kluky. A pro mě to bude nejspíš kolo.

Řada vašich kolegů moc nevyhledává plavání. To vám nevadí?

Nechci říkat, že jsem výborný plavec, ale určitě mi to nedělá problémy. Pokaždé z vody vylézám v té přednější skupince závodníků.

Bydlíte v Trhových Svinech, jsou pro vás kopce v nedalekých Novohradských horách ideální ke trénování?

Určitě tam na to podmínky jsou výborné. Já však kvůli svému časovému vytížení, protože pracuji i v Praze, hlavně trénuji na cyklotrenažéru anebo na běžeckém pásu. U mě to tedy vypadá tak, že na trénink vstávám hodně brzy ráno nebo chodím spát pozdě večer.

Plánujete, že se někdy na Xterru ještě vrátíte?

Nevím, jestli přímo na mistrovství světa. Ale když mi vydrží zdraví, tak bych si rád zazávodil v příštím roce na prachatické Xteře, která mě moc baví.

A už teď víte, jaký velký závod si v další sezoně nenecháte ujít?

Zatím ještě nemám nic vymyšlené, kam pojedu na závody.