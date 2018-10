Plzeňský házenkář Stehlík: Jako jeden ze zkušených to beru víc na sebe

„Nemůžeme být spokojení, chtěli jsme vyhrát výraznějším rozdílem. Zvlášť ve druhé půli tam bylo dost technických chyb, neproměněné šance. Zkrátka, nebylo to ono,“ prohlásil Stehlík, třiatřicetiletá levoruká spojka Plzně.

Nemohlo to být pod dojmem vysokého náskoku? Ve 40. minutě jste vedli o deset gólů, o výsledku bylo rozhodnuto…

Je to možné, ale právě proto jsme si říkali, že chceme vyhrát výraznějším rozdílem, abychom potvrdili pokrok. To se bohužel nepovedlo.

Nervozita z prvního domácího zápasu v tom nebyla?

Já jsem nervózní nebyl. Nevím, jak ostatní kluci.

Vy jste byl nejlepším střelcem, jste spokojený aspoň s osobním výkonem?

Nějaké góly jsem dal, ale o nějaké spokojenosti nemůže být řeč. Týmový výkon nebyl ideální.

Vám se letos střelecky daří více než před rokem. Čím to je?

Zkouším to jako jeden z nejzkušenějších brát víc na sebe, i proto dávám víc branek.

O víkendu vás čeká druhé předkolo Poháru EHF proti rumunskému klubu HC Dobrogea Sud Constanta. S jakým plánem na jih Evropy poletíte?

Uvidíme, jaké nás tam čeká prostředí. O Rumunsku je známé, že to tam bývá hodně bouřlivé. Nesmíme podlehnout velkému tlaku, který tam bude ze všech stran.

A dá se na to vůbec nějak připravit, když Plzeň hraje takové velké zápasy většinou jen jednou za sezonu?

Není to jednoduché, ale určitým způsobem to jde. Je to však dlouhodobý proces. Určitě si nejde teď říct, že budeme fungovat na vyšší úrovni.

Máte nějakou osobní zkušenost s rumunskou házenou?

Když jsem působil ve francouzském St. Raphaelu, tak jsme proti rumunským týmům hráli. Ale o Konstantě toho zatím moc nevím.

A kdybyste měl odhadnout, jaké šance má Talent na postup do další fáze Poháru EHF?

Oni mají určitě zkušenější tým než my, v evropských pohárech toho odehráli víc. Navíc proti nám nastoupí dvakrát doma, tím jejich šance samozřejmě ještě vzrostly. My do toho musíme dát maximum, pokusíme se vytěžit co nejvíc.