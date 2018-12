Plzeňský házenkář Stehlík: Je to škoda, když nedáváme jasné šance

Naštěstí se Stehlík v hektickém závěru zase střelecky probudil, zejména jeho vyrovnání ze sedmičky na 27:27 bylo nesmírně důležité. A Chmelík pak trefil 12 vteřin před koncem vítězství. Na konci zápasu si pak Stehlík zasloužil potlesk na otevřené scéně, diváci skandovali jeho jméno. „Já při zápase tyhle věci okolo nevnímám, jsem vtažený do hry,“ usmíval se 33letý levák.

Nebylo z toho zápasu nakonec zbytečné drama?

Bylo. Ten zápas nás stál zbytečně hodně sil, které jsme chtěli pošetřit. Je to škoda, z naší strany tam bylo hodně nepřesností, neproměněných šancí.

Přitom jste vedli ve 43. minutě 22:17 a vypadalo to na jasnou výhru. Co se tam stalo?

Nevím, možná si někteří mysleli, že už to dohrajeme. Mě vždycky mrzí, když neproměníme jasné šance. Neodměníme se tak za dobrý výkon, pak by ani ta koncovka nemusela být vypjatá.

Je to pak i na vás jako na jednom z nejzkušenějších, abyste zkusil mančaft zklidnit?

Snažím se o to… Ale ne vždycky to jde, kolikrát člověk zápasí sám se sebou, je unavený. Navíc třeba k levému křídlu se tak často nedostanu.

Věřil jste i v tom závěru, když už jste naopak prohrávali o dva góly, že to zvládnete?

No, bylo to hodně hektické. Oni naštěstí neproměnili šance, přišlo vyloučení a sedmička na mě. Ale měli jsme vyhrát s klidem, takhle to byl scénář jak z Hollywoodu.

Netěší teď paradoxně takové vítězství víc, než kdyby to bylo o sedm gólů?

No nevím, uvidíme po středečním zápase s Duklou. Aspoň nebudeme před tímto zápasem na koni.

Mě zvlášť zaujaly dva vaše góly. Ten hned po timu outu, kdy jste šel rychle do sólo akce a snižoval na 23:24. To bylo domluvené?

Ne ne, to občas zkouším, když vidím, že bránící hráč zaváhá, proskočím to. On už to potom těžko ubrání. Je z toho gól, sedmička, nebo to nedám…

A pak sedmička na 27:27. Co jste si říkal před její exekucí?

To, co vždycky, abychom se odměnili gólem. A pak ještě něco, ale to vám nepovím. (úsměv)

Ve středu (18.00) vás čeká Dukla, kde jste hrál před odchodem do Francie. Bude to specifický zápas?

Nic extra to se mnou už nedělá. Moc kluků, se kterými jsem hrál, už tam není. Ale je to Dukla a s Plzní je to vždy takové derby.

Dukle se letos v extralize příliš nedaří. Berete, že jste nyní v roli favorita?

To určitě, ale musíme to potvrdit. Duklu rozhodně nepodceňujeme. Musíme se pořádně připravit.