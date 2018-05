Plzeňský házenkář Stehlík: Bude to těžké, ale o titul se porveme

„Chceme dojít co nejdál, i ve finále. Bude to strašně těžké, Karviná je méně unavená, měla snazší soupeře než my. Ale o titul se porveme,“ slíbil 33letý Stehlík.

Proti Zubří jste zvládli oba domácí zápasy. Co rozhodlo ten, který vás poslal do finále?

Byli jsme ve větším klidu. Zubří už bylo trošku nervózní. Ten tlak, že musí, jinak je konec, byl znát. Kája Šmíd nám skvěle zachytal v brance, my jsme i moc dobře bránili.

V útoku jste se navíc dokázali vyrovnat se ztrátou Ivanceva.

Bylo to pro nás oslabení. Ale Ivo Šafář tam výborně naskočil. A dělali jsme méně chyb než v minulých zápasech, kdy jsme ztráceli víc balonů. I produktivita byla vysoká.

Kolik sil vás stála tahle série?

Dost. V sobotu jsem si znovu trošku natáhl sval, cítil jsem únavu. Jsem moc rád, že jsme to zvládli.

Řešili jste v šatně hodně kauzu anulovaného a zase potvrzeného výsledku druhého zápasu v Zubří?

V Zubří se mi spousta věcí nelíbila, ale je dobře, že to dopadlo takhle. Nikdo teď nemůže říkat, že Plzni někdo nadržuje. Zvládli jsme to a ve finále jsme právem.