Staněk píše bakalářku, do Budějovic ale jezdí střílet góly a lámat florbalky

Ale pečlivost v docházkách na tréninky se mu vyplácí. Hlavně při nedělním utkání proti Náchodu, které domácí Štíři zvládli a vyhráli 8:4. A byl to právě Staněk, který výrazně přispěl k úspěchu. Trefil se třikrát. „Těší mě to hlavně proto, že se naše lajna gólově prosadila. Vytváříme si spoustu šancí a teď se na nás usmálo štěstí,“ říká Staněk.

Momentálně tvoří třetí útočnou formaci společně s Janem Králíkem a Markem Slepičkou. Hattrickem navýšil své střelecké konto. V druhé nejvyšší soutěži zatím nastřílel čtyři branky a šest jich připravil.

Svou nedělní střeleckou parádu završil zlomenou florbalovou holí, když po gólové střele došvihem trefil protihráče. Ve florbale nic kuriózního. Ale v poslední době už padlo za oběť více „florbalek“. Ta poslední zlomená byla dva dny stará. „Spoluhráči už si mě kvůli tomu dobírají. Byla to asi třetí zničená hokejka za krátkou dobu,“ vysvětluje pobaveně Staněk. A už si koupil novou? Nemusel. Asi věděl, proč si naposledy kupoval rovnou dvě.

Jana Staňka i jeho spoluhráče nyní čeká reprezentační pauza kvůli nadcházejícímu mistrovství světa v Praze. Když se před sezonou připojoval ke Štírům jako hostující hráč ze Strakonic, jeho úkolem bylo dopomoci týmu k setrvání v 1. lize. A Budějovickým se zatím daří. Po 15 zápasech jsou sedmí a se 24 body stojí mimo sestupové pozice. „Jsem spokojený a popravdě i překvapený, jak se nám daří. Ale není to náhoda a důsledek toho, že by nás soupeři jako nováčka podceňovali. Po pár kolech jsme dokázali, že umíme porazit i kvalitnější týmy,“ pochvaluje si rodák z Horažďovic.

Do Štírů přišel ze strakonického týmu společně se spoluhráči Kryštofem Bučokem a Davidem Chvostou. Do nové party prý nebylo obtížné zapadnout i kvůli tomu, že se s Budějovickými potkával při střetnutích v národní lize a některé z nich znal už z juniorské kategorie.

„V budějovické hale se mi hraje výborně. Nebyl jsem ze Strakonic zvyklý, že přijde 200 nebo více diváků. Tam fandilo třeba 60 lidí a z toho hlasitě jen několik. Atmosféru si užívám a líbí se mi, jak se na nás chodí koukat malí hráči a mají v nás vzory. Je to pro mě zavazující,“ popisuje Staněk svůj vztah k novému působišti. S florbalem začínal v 15 letech ve Strakonicích, když nastupoval na místní gymnázium. Hostování v Budějovicích je jeho první štací do jiného klubu.

Momentální Staňkova situace je taková, že nemá času nazbyt. „Studuji na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Jsem ve třetím ročníku, takže píšu bakalářku a k tomu musím zvládat dojíždění na tréninky,“ líčí. V Budějovicích trénuje dvakrát týdně, na jeden trénink nemusí. Když má však možnost, snaží se v pátek potrénovat ještě ve Strakonicích.

Na jih dojíždí společně Bučokem, který také studuje v hlavním městě. „Klub nám domluvil možnost přespání v bytě, takže po večerním tréninku jedeme zpátky do Prahy až druhý den brzy ráno,“ popisuje Jan Staněk svůj hektický program.

Už ví, jak využije reprezentační pauzu. Rád by splatil přítelkyni čas, který tráví mimo jejich společný byt v Praze. „Má to se mnou složité. Proto plánujeme výlet do Londýna, kterým jí to snad vynahradím,“ těší se Staněk. Se Štíry by si podle svých slov přál udržet formu a dále se držet do devátého místa, které zajišťuje setrvání v 1. lize po skončení základní části.

Soutěž pro budějovické florbalisty znovu začne až v sobotu 15. prosince, kdy se představí v hale karlovarského Hurikánu, který je o místo před nimi.