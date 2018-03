Šrail při Vasově běhu nadchl únikem. Ty jsi bernardýn, psali mu známí

Strážce šumavského národního parku se v neděli stal českou lyžařskou celebritou. Při 94. ročníku legendárního 90kilometrového Vasova běhu ve Švédsku na sebe upozornil 27letý Jan Šrail, který jel téměř 60 kilometrů v úniku s Norem Joarem Thelem. Vyhrál tři průběžné prémie, v jednu chvíli měli oba borci i šestiminutový náskok a často je zabíraly kamery ze skútrů.

„Šrailíku, ty bernardýne jeden. To, co si dnes předvedl, bylo neuvěřitelné. To bylo z říše snů každého lyžaře a smekám před tebou klobouk. Teď si opravdová lyžařská legenda a tvoje jméno na Evertsbergu už ti nikdo nevezme,“ napsal na Šrailův facebookový profil jeho kamarád Václav Sedláček. „Makeeeeej! Fandíme, jsi jednička,“ doplnila další z fanynek Ivana Březinová.

Start se Šrailovi tolik nepovedl, ale brzy se dostal dopředu. „Na konci první dlouhé rovinky jsem byl najednou první a pak nás čekal jeden z nejtěžších výjezdů v závodě. Je dlouhý okolo tří kilometrů, tam jsem si určil tempo, které jsem si držel. Tam se ke mně přidal ten Nor. Na konci stoupání jsme měli už náskok zhruba sto padesáti metrů,“ popisuje šumavský závodník jeden z nejtěžších závodů světa, který běžel už potřetí.

„Neplánoval jsem, že se takhle utrhnu. Nor chtěl jít dopředu, neubíralo mi to síly. Tak jsem si říkal, buď, a nebo. Věděl jsem, že je to risk. Mým cílem bylo vyhrát prémie, které přinesou body i pro tým,“ říká Šrail.

Nakonec se propadl hluboko do pole závodníků, ale rozhodně nelituje. „Vyhrál jsem první a vyhlášenou prémii Evertsberg, kde průjezd snímají všechny televize. Takže už v servisu na mě řvali kluci, že to je jeden z největších úspěchů. Ale věděl jsem, že jednou ta krize přijít musí, a mě potkala na šedesátém kilometru. Udělal jsem však maximum, abychom byli jako tým vidět a měli i body. Z toho jsem nadšený,“ vypráví spokojeně člen laufařského Bauer Ski Teamu.

Když doběhl po devedesáti kilometrech do cíle, tak si český závodník zapnul mobil, na který mu přišly dvě stovky textových zpráv s gratulacemi. Plus vzkazy na Facebooku. „To člověka potěší, jak vám všichni posílají fotky televizí, když mě zabíraly kamery. Pomůže mi to psychicky do dalších závodů a hlavně do dalších let,“ děkuje Šrail svým fanouškům a doplňuje, jaké má další plány na Vasově běhu. „Vyhrát? V konkurenci Norů a Švédů, kteří jsou v lyžování jedničky, to bude určitě nesmírně těžké. Ale když vidíte Stanislava Řezáče, který teď doběhl sedmý, tak si myslím, že to není nemožné. Samozřejmě to chce asi ještě čas a aby se ve správný moment seběhly všechny věci okolo servisu lyží, formy a počasí. Myslím si, že se dá takový závod vyhrát, když pro to uděláte maximum,“ zdůrazňuje.

Zkusí potrápit sprintery

Svého běžce pochválil po závodě i šéf týmu, který se sám Vasova běhu zúčastnil. „Honza předvedl výjimečný výkon, dnes asi vůbec nejvýraznější. To, jakou dobu strávil v úniku, a že k tomu ještě vyhrál prémie, je skvělé. Mně se na tom líbí, že se toho nebál a šel do rizika,“ řekl Lukáš Bauer.

Ze Švédska Jan Šrail přiletěl včera. Kromě návratu do zaměstnání na Šumavě běžce za pár dní čekají i další závody.

„Příští týden je mistrovství České republiky, kde bych se chtěl objevit naopak ve sprintech. Rád bych potrápil českou reprezentaci, trochu ji zdravě naštval a ukázal jim, že se dálkový běžec může vrátit do klasického lyžování. Pak s týmem odjíždíme do Norska na Birkebeiner, který má 65 kilometrů s velice těžkým převýšením. Navíc každý závodník veze tříkilový batoh, což je odkaz na historii. To bude moje premiéra. Pak nás čekají ještě dva závody v sérii Ski Classic, kde se ještě pokusíme zabojovat o celkové třetí místo mezi světovými týmy,“ zmiňuje závodník z Nové Hůrky u Prášil.

Nejlepší z Čechů byl v letošním ročníku Vasova běhu Stanislav Řezáč, který doběhl sedmý. Petr Novák byl v cíli na 29. místě a 57. dojel Lukáš Bauer. Mezi ženami dojela do cíle jako třetí v pořadí Kateřina Smutná, 19. byla Šárka Zelenková.