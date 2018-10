Nesvadba doma cyklokrosařům vládne, teď už myslí na Světový pohár

I proto změnil tým. Z kolínské stáje Expres CZ Scott team přestoupil do táborského ČEZ Cyklo teamu a vsadil vše na jednu kartu. Cyklokros.

„Myslím si, že změna, kterou jsem udělal, je na mé výkonnosti i na výsledcích vidět,“ říká sedmadvacetiletý Nesvadba, vítěz dvou posledních závodů Českého poháru.

V čem nejvíc jste změnil přípravu na sezonu?

Změnilo se to hlavně v objemových kilometrech. Najel jsem jich mnohem víc než dřív. A absolvoval jsem i několik silničních kritérií. Jezdili jsme i v Belgii, kde se závodí v jiných rychlostech. Základ mám mnohem větší, z něj můžu čerpat a pracovat i na rychlosti.

A s horským kolem jste se přes léto potkal?

Samozřejmě. Je to moje srdeční záležitost. Jednou za čtrnáct dní jsem si sjel. Absolvoval jsem i maraton, který jsem vyhrál. Startoval jsem i na mistrovství republiky, ale tam jsem po kilometru chytnul defekt. Takže jsem výsledek neudělal, ale to nevadí. Prioritou je cyklokros.

Před týdnem jste projel jako první cílem v Hlinsku, teď v Jičíně. Zase tolik podobných prvenství nemáte, že?

To je pravda. Loni nebo předloni jsem vyhrál, tuším, v Kolíně.

Jinou ligou je Světový pohár, na nějž se chystáte za týden. Kde byste se v něm chtěl pohybovat?

Osobně doufám, že kolem patnáctého, dvacátého místa bych mohl být. Je tam hodně nových kluků z U23. Dva předchozí svěťáky v Americe nebyly tak úplně regulérními Světovými poháry, protože ne všichni jezdci mají prostředky na to, aby tam odjeli. Takže se to těžko srovnává.

A dokážete si tipnout, jestli letošní ročník znovu ovládne Mathieu Van der Poel, který dominoval vyjma mistrovství světa i loni?

Myslím si, že ano. Mathieu Van der Poel se zase špičkově připravil. Vynechal nějaké závody po bikách a měl pozdější vstup do sezony. Wout van Aert tam měl nějaké problémy, co se týče týmu. Hledal sponzory a je možné, že to odnesla psychika, i proto na úvod v Americe nevyhrával.