Cyklokros je teď priorita. Nesvadba chce vyhrát pohár i domácí titul

I proto na jaře změnil tým. Přestoupil do táborského ČEZ Cyklo teamu a vsadil všechno na jednu kartu. Cyklokros.

Cíle má smělé. Vyhrát český pohár Toi Toi Cup a na domácím šampionátu si sáhnout pro zlato. „Myslím si, že změna, kterou jsem udělal, je na mé výkonnosti i na výsledcích vidět,“ říká sedmadvacetiletý Nesvadba, který žije i trénuje u Jablonce nad Nisou.

Na úvod sezony uspěl v obou závodech domácího poháru. V Uničově byl v konkurenci Belgičanů a Holanďanů na osmém místě nejlepší z Čechů a ten minulý v Hlinsku vyhrál. Kolem šestého místa dojel i na obou závodech švýcarského poháru, kde startoval. A v sobotu se postaví v Jičíně k dalšímu závodu tuzemského seriálu.

Takže ta změna, kterou jste udělal, vám prospěla?

Promítla se i do výsledků. Začátek sezony jsem měl vždycky pomalejší. Dojížděl jsem horská kola a začínal z nějakého orazu, který jsem si po bikách vždycky dával. Teď jsem vstoupil do sezony plně připraven na cyklokros. Absolvoval jsem i několik silničních závodů a program přes léto byl hlavně podmíněný cyklokrosu. Vstup se povedl. Trochu mě mrzí technické problémy v Uničově. Tam jsem měl na lepší výsledek, ale to k tomu patří. Se začátkem sezony jsem spokojený, ale doufám, že to neznamená, že jsem teď v top formě. Snad se mi ji podaří vygradovat směrem ke Světovému poháru v Táboře.

V čem nejvíc jste změnil přípravu na sezonu? Přidal víc silničních kilometrů?

Změnilo se to hlavně v objemových kilometrech. Najel jsem jich mnohem víc než dřív. A absolvoval jsem i několik silničních kritérií. Jezdili jsme i v Belgii, kde se závodí v jiných rychlostech. Základ mám mnohem větší, z něj můžu čerpat a pracovat i na rychlosti.

A s horským kolem jste se přes léto potkal?

Samozřejmě. Je to moje srdeční záležitost. Jednou za čtrnáct dní jsem si sjel. Absolvoval jsem i maraton, který jsem vyhrál. Startoval jsem i na mistrovství republiky, ale tam jsem asi po kilometru chytnul defekt. Takže žádný výsledek jsem neudělal, ale to nevadí. Priorita je cyklokros.

Když se podíváme na váš začátek sezony. Zahájil jste sedmým místem na závodě švýcarského poháru. To bylo na rozjezd povzbudivé, ne?

Samozřejmě to byl super výsledek. Před sezonou člověk nikdy neví, jak na tom bude. Za tohle jsem byl rád, ale chci víc a myšlenkami směřuju výš.

Pak přišel Uničov a další srovnání s Belgičany a podobné postavení. Tam už dokážete odhadnout, kam se v sezoně budete řadit?

Pro Belgičany je těžké závodit v cizí zemi. V Uničově to bylo vyrovnané. Potvrdilo mi to, že forma je dobrá. Uvidíme. Je to rozdělené na dvě sorty lidí. Někteří jezdí švýcarské poháry nebo tyhle závody kategorie C1, jako byl ten v Uničově. Špičkoví Belgáni ale objíždějí Superprestige a poháry u nich doma. První opravdu pořádné srovnání bude podle mě až na Světovém poháru v Bernu.

O uplynulém víkendu jste projel jako první cílem v českém poháru v Hlinsku. Zas tolik takových prvenství nemáte, ne?

To je pravda. Loni, nebo předloni jsem vyhrál, tuším, v Kolíně.

Pocit vítěze tedy znáte, ale počítám, že podle vaší reakce v cíli vás to hodně potěšilo.

Samozřejmě jsem si to užil. Bylo to i těžký. Honza Škarnitzel si z horských kol přinesl výbornou formu a je vidět, že ho to baví. Nebylo to jednoduché vítězství. Dost mě proháněl a myslím si, že i v Jičíně bude hlavním soupeřem on. Těším se na to. Co mě trochu mrzelo, to byl fakt, že nepřijel Marek Konwa, že konkurence ještě nebyla o něco větší. Je to věc, která vás posouvá dopředu.

Když jste zmínil, že Jana Škarnitzela cyklokros baví... Vy jste léta jako on kombinoval obě disciplíny. Proč nakonec tedy vyhrál cyklokros?

Mě dlouho všichni přemlouvali, ať si vyberu jednu disciplínu a věnuju se jí naplno. Co se týče horských kol, ta mě samozřejmě pořád strašně baví, ale už to nešlo moc skloubit a já chtěl do nějakého špičkového českého týmu, což se mi povedlo. Dostal jsem se do Tábora. Ten je podle mě u nás nejlepší ohledně cyklokrosu. Líbí se mi jeho systém a chtěl bych prodávat výsledky na celkovém poli, jako to bylo dřív. Táboráci vždycky dokázali zajet dobrý výsledky. Nechtěl jsem úplně do ciziny nebo zahraničního týmu.

S tím souvisí i vyšší cíle. V září jste zmínil, že chcete vyhrát český pohár i mistrovství republiky.

Ano, to jsou ale plány daleko dopředu. Domácí pohár bych samozřejmě rád ovládl. Teď ho sice po dvou závodech vedu, ale je to těžké. Je to i o technických problémech a nejen o výkonnosti. Je to o tom, že člověk musí dojíždět na super pozicích. Na mistrovství republiky se těším, protože je to kousek za Boleslaví na Holých Vrších, kde to dobře znám. A taky se těším na Světový pohár v Táboře v listopadu.

Říkal jste, že výkonnost se ukáže na závodě světového poháru v Bernu 21. října. Z Čechů loni jezdil nejlépe Michael Boroš kolem desáté pozice, což zopakoval i na prvních závodech letošní sezony v USA. Kde byste se chtěl pohybovat vy?

V tuhle chvíli si netroufám odhadovat nějaké postavení. Michael má v letošním roce zase špičkovou formu. Ty výsledky, které podává, jsou skvělé. Osobně doufám, že kolem patnáctého, dvacátého místa bych se mohl pohybovat. Je tam hodně nových kluků z U23. Ty dva svěťáky v Americe nebyly tak úplně regulérními Světovými poháry, protože ne všichni jezdci mají prostředky na to, aby tam odjeli. Takže se to těžko srovnává. Závodů je na začátku sezony hodně a všichni se rozprostřou, takže si myslím, že první srovnání všech bude až v Bernu. Až po tomhle závodě budeme moudřejší.

A dokážete si tipnout, jestli letošní ročník znovu ovládne Mathieu Van der Poel, který dominoval vyjma mistrovství světa i loni?

Myslím si, že ano. Mathieu Van der Poel se zase špičkově připravil. Vynechal nějaké závody po bikách a měl pozdější vstup do sezony. Wout van Aert tam měl nějaké problémy, co se týče týmu. Hledal sponzory a je možné, že to odnesla psychika, i proto na úvod v Americe nevyhrával. Na druhou stranu na mistrovství světa, na které se já osobně hodně těším, protože to bude v Bogensee v Dánsku, se umí Wout van Aert dobře připravit. Ve většině závodů ale podle mě bude Van der Poel nepřekonatelný.