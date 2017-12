Naštvaný Micka: Teď to ve mně vře, dva roky jsem se nezlepšil

Micka byl z výkonu i z výsledku naštvaný.

Přál si zlepšit svůj osobní rekord, místo toho ve finále opět plaval na vrcholné akci pomaleji než v rozplavbě a časem 14:37,13 nedokázal konkurovat těm nejlepším plavcům.

„Už dva roky jsem se v krátkém bazénu na patnáctistovce nezlepšil. Je to sport, ale poslední dobou mi to vůbec nevychází. Mrzí mě to,“ říkal s upřímností sobě vlastní.

Přemítal nad tím, zda bitvu o medaile nezvládl psychicky. Rozčilovaly ho ztráty na obrátkách, kterých je při nejdelší disciplíně téměř šedesát.

Lepší než čtvrtý pátý? No... Došlo mi. Mrzí mě. Kdy člověk aspoň překonal ten osobák, nebo něco, člověk mu nic neřekne: Jo, snažil se, no. Minulý rok to bylo horší, jel jsem patnáctku za 43 na světě ve Windsoru.

Zaostal jste o dvě sekundy za osobním rekordem. Je to větší zklamání než vaše umístění?

Mrzí mě to, protože jsem se ve čtvrtek cítil dobře. Věřil jsem, že zaplavu lépe než v rozplavbě, bohužel to nevyšlo. Začátek jsem rozjel rychleji, od druhé třetiny závodu jsem se snažil víc makat. Ke konci mi ale hrozně došly síly, jel jsem jen na morál.

Kdy vám začaly docházet síly?

Do kilometru to šlo, pak už to stálo za hovno.

Finále bylo ve vašem podání pomalejší než rozplavba. Jak si to vysvětlujete?

Nevím. Musím to probrat a vyřešit s trenérkou (Jaroslavou Passerovou). Jestli jsem to psychicky neunesl... Věřil jsem si, ale nevyšlo to.

V rozplavbě jste se držel Nora Henrika Christiansena. Proč vám ve finále stejná taktika nevyšla?

Říkal jsem si, i trenérka mi říkala, abych nepřepálil začátek. Snažil jsem viset za ním. Věděl jsem jaký má osobák a bylo jasné, že pokud chci bojovat o medaili nebo o skvělý čas, tak musím jet s ním. Bohužel se mi to nepodařilo. Nevyšlo to. Mrzí mě to, už dva roky jsem se v téhle disciplíně nezlepšil. Moje neštěstí je, že na krátkém bazénu ztrácím hrozně na obrátkách.

Co při nich děláte špatně?

Od páté třídy trénujeme hlavně na dlouhém bazénu a přiznávám, že při těžkém tréninku obrátku nepoužívám k tomu, abych zrychlil, ale abych si lehce odpočinul, jak říká trenérka. Prostě nejsou tak kvalitní, nemám je tak natrénované. Myslím, že tady to nebylo až tak hrozné, ale ke konci, jak mi totálně docházely síly, tak stála za hovno celá plavecká technika. Jak záběry i obrátky.

Jaký je váš další program? Do kdy budete mít volno?

Měli jsme dané, že do 2. ledna budu mít volno, pak začnu trénovat. Do té doby si mám odpočinout. Teď to ale ve mně vře, štve mě to, tak nevím, jestli mám jít někam plavat a celou dobu trénovat a makat, nebo si fakt odpočinout. Nevím.

Zkraje ledna poté míříte na soustředění na Floridu. Co si od toho slibujete?

Těším se na sluníčko. Těším se na změnu prostředí. Doufám, že potrénuji a budu plavat lépe než tady.