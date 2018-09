Čerstvý kouč Landa: Zchladí mě leda pivo po zápase. Asi začnu s jógou

Poslední zápas Honzy Landy, jak se jeho hráčská rozlučka jmenuje, bude velkolepá – v sobotu na zimním stadionu proti Dukle v 1. kole extraligy.

Proč jste vzal funkci asistenta?

Je to kompromis mezi tím skončit úplně a zůstat s házenou v kontaktu. Uvidíme, možná to bude ten poslední krok, abych se na to vykašlal. Třeba mě to zklame. Ale zatím jsem z toho nadšený.

Ušetříte tedy nějaký čas, což byl váš motiv pro konec kariéry?

Abych mohl hrát na úrovni, musím mít aspoň čtyři tréninky týdně. A já se dohodl se šéfem klubu Vojtou Srbou, že na tolika trénincích nebudu. Víkendy tam pořád budou, na zápasy budu jezdit. Čas ušetřím tím, že nebudu muset být fyzicky připravený, to mě stálo i spoustu sil. Před zápasem to znamenalo v pátek nejít na pivo, celou sobotu ležet v posteli, připravovat se. Teď to odpadá.

Lámali vás dlouho?

Celé dva měsíce. S Vojtou jsme se o tom začali bavit už v průběhu mého hraní, když se vědělo, že budu končit. V tu chvíli to pro mě nepřipadalo v úvahu, protože jsem byl házenou přesycený. Když jsem si chvilku odpočinul, řekl jsem si, že by bylo fajn si to zkusit. Že bych takovou příležitost za rok už asi dostat nemusel. A navíc by bylo dobré předat klukům moje zkušenosti z reprezentace, než všechno zapomenu.

Jak jste si tedy užil léto?

Bylo nejlepší od maturity! Hrát dál, měl bych volno jen dva týdny. Zabilo by mě to. Teď jsem si jen tak o víkendu vyjel na Mácháč, pak na dovolenou s rodinou. Hrozně mě to nabilo a vrátilo zpátky k házené. Nebýt toho, nejsem tady.

I tak vás rozlučka dojme?

Rozhodně. I když bude už moje čtvrtá (smích). Strašně se těším. Taková akce se v Česku moc nevidí. Malé město dokáže zaplnit zimní stadion! Dukla je atraktivní soupeř a doufám, že zimák bude narvaný.

Máte ještě hráčskou registraci?

Jasně, budu hrát proti Dukle, když se to jmenuje Poslední zápas Honzy Landy. Nastoupím a uvidíme, kolik zvládnu. Jsem šťastný jako blecha, že se loučím, když sám chci. Že mě k tomu nedonutilo zranění nebo mi někdo řekl: Jsi starý, nechceme tě.

Je vám teprve 32. Návrat nehrozí?

Ne. Fyzicky na to nemám. Kluci, co začínají přebírat vůdčí roli, nesmí cítit, že je někdo zastoupí, pokud se jim nebude dařit. Žádná zadní vrátka, že se Honza vrátí. Nevrátí. Když budou vědět, že to na nich stojí a že se z nich stávají lídři, zlepší se.

Nebojíte se, že teď ztloustnete?

Bojím. A ono to přichází. Kluci se těší, až budu tlustej, já jim tu radost neudělám. Budu na sobě pracovat.

Odcházíte na vrcholu?

Manželka říkala: Není ti divné, že jsi dostal už tři trofeje za individuální výkony, když jsi prakticky nehrál? Tím vám ukazují, že by ses na to měl vykašlat. (smích) Cena za celoživotní přínos. Děkujeme, odejdi!

Nová tvář na lavičce lovosických házenkářů Jan Landa (v černém) rozdává pokyny.

Co máte v gesci jako asistent?

Trénování mě zajímalo už dřív, hodně jsem pozoroval Filipa s Kubešem u reprezentace, jaké nároky měli i v útočných kombinacích. Bavím se o tom s koučem Milanem Berkou. Ale alfa a omega, proč mě angažovali, je obrana. Bude to složité, máme jen jednoho vysokého hráče France. Asi zapojíme jiné obranné systémy.

A vaše role na lavičce?

Aby tam Beri nebyl sám, to je moje největší pomoc. Když je člověk zavalený emocemi, kolikrát věci nevidí. Je dobré, když tam je někdo druhý, s kým to zkonzultuje. V tom má být moje největší přidaná hodnota.

Jste i na lavičce horká hlava?

Jo. Ale i proto tady jsem. Kluci potřebují cítit energii z lavičky, to vždy byla moje doména. I když jsem hrál tužku, tak jsem aspoň řval. Řvu i teď. Jsme v si tom s Berkou podobní, nás zchladí leda až pivo po zápase.

Podle pravidel smí jen jeden z vás na lavičce stát. Kdo to je?

Beri u útoku. Snažím se sedět u obrany, ale asi to nevydržím. Budu muset chodit na kurzy jógy, abych se uměl zklidnit. (smích) Umravňující pravidlo se udělalo, aby lavička neskákala při každém špatném písknutí rozhodčího. Já ho nemám rád, v cizině se extrémně dodržuje, u nás tolik ne.