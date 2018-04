Házenkář Landa: Chci se loučit titulem jako Ručinský. Inspiruje mě

Ve vzduchu visí slovo titul, ale nahlas se ho házenkáři Lovosic zdráhají vyslovit. „Hlavně starší hráči to mohou mít v hlavách, ale my to z nich musíme dostat. Pomýšlet dopředu, co bude za další dva kroky, to je smrt. Teď je čtvrtfinále a nic jiného nás nesmí zajímat,“ velí lovosický sportovní ředitel Vojtěch Srba.

Čtvrtfinálová extraligová série s Kopřivnicí startuje Lovcům v sobotu a neděli doma. „Splnili jsme první cíl, 3. místo po základní části bereme jako úspěch. A teď je tu druhý krok, proklouznout do semifinále, což bude ohromně těžké. Hlavně musíme dobře odstartovat.“

Základní část sice byla pro Lovce sice úspěšná, ale rozhodně ne bez vad na kráse. „Měli jsme problémy s týmy ze spodní části tabulky, v některých chvílích mi připadalo, že jsme k tomu přistupovali lehkovážně. Nebyla tam koncentrace a nasazení v obranné fázi,“ pozoroval Srba. „Byli jsme schopní góly dávat, ale i hodně dostávat. Potopíme tím i brankáře. Pokud budeme v play off doma dostávat 30 gólů, nemůžeme uspět.“

Do play off tedy Lovci potřebují zlepšit především obranu. „Chci věřit, že hráči si uvědomují, o co jde. Byla by hrozná škoda zhatit 22 kol jedním nevydařeným zápasem v play off. Myslím, že každý do toho bude chtít šlápnout a zúročit roční dřinu. Určitě bychom nechtěli končit hned v 1. kole,“ ujišťuje Srba.

Letošní play off nemá jednoznačného favorita, není tu suverén, jakým bývala v minulých sezonách například Plzeň. „Zubří si v základní části vydobylo nejlepší postavení, má výhodu, ale vyloženého favorita nevidím. Bude záležet na momentální formě, jak se komu budou vyhýbat zranění. Kádr nikdo nemá tak široký a například zranění dvou klíčových hráčů může celé play off hodně ovlivnit. Když si uděláte bolístku v sezoně, dá se během týdne doléčit, teď ale hrajete v sobotu i v neděli a za jeden den se určitě neuzdravíte.“

Devízou Lovosic je, že mají kádr dostatečně zkušený. „Máme individuality, rozdílové hráče. Zápasy v play off se rozhodují v posledních 10 minutách, to by měla být naše výhoda, protože máme hráče, kteří to dokážou strhnout, ať už to jsou Landa, Adamík, Bouček nebo kanonýr Motl,“ zmínil Srba nejlepšího extraligového střelce, který v základní části nasázel 163 gólů. A i Motl jistě prahne po titulu, který mu ještě ve sbírce úspěchů chybí. „Touhou nás všech však teď musí být především porazit Kopřivnici a postoupit do dalšího kola. Když se to povede, můžeme se bavit o druhém kroku,“ nechce předbíhat lovosický šéf.