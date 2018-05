Trialet Kubíček běžel na Kypru skvěle. Nepřeceňoval bych to, culil se

Na Kypru vyhrál Roger Serrano ze Španělska s minutou a půl náskoku na druhého Francouze Maxima Chanea, třetí skončil Španěl Victor Del Corral, který na vítěze ztrácel v cíli další dvě minuty. Pak už byl na řadě Čech Jan Kubíček.

„Trochu mi odskočili, na kole i na plavání budu muset ještě zapracovat,“ ví Kubíček. Zato běh, ten býval vždy jeho parádní disciplínou a zdá se, že i s přibývajícími léty se na tom nic nemění. „Pořád stíhám a to mě těší,“ přiznává.

Je „pořád stíhám“ vaší obvyklou reakcí na čtvrté místo mezi evropskou elitou?

Já už to mám tak nastavené, vždycky jsem se chtěl poměřovat s těmi nejlepšími. Za těch patnáct let, co se v tomhle sportu pohybuju, vidím ten posun. Triatlonista musí být i tady komplexní, bez slabin. Dřív se víc prosazovali dobří bikeři či skvělí běžci se slabším plaváním, to už dnes ale neplatí, disciplíny musí být vyrovnané. A samozřejmě stále na špičkové úrovni. Na závodech se dokážou prosadit i mezi specialisty. O to víc si vážím toho, že s nimi pořád stíhám. Dopředu se tlačí mladší, s tím nic neudělám. Prosadit se bude čím dál těžší.

Teď jste se na Kypru vytáhl nejrychlejším během. Co říkali soupeři na to, že jste jim v osmatřiceti letech takhle utekl?

Mezi sebou tohle neřešíme, hned po závodě své časy stejně ani pořádně neznáme. A že mi je osmatřicet? Ano, už mi ke jménu vymýšlejí „legenda“ a tak... (smích) Je pravda, že v seriálu pracují lidé, kteří se mnou dřív závodili. Mistr světa Nicolas Lebrun šéfuje evropské túře. Je to vtipné. Já pořád závodím, a oni jsou už na druhém břehu.

Jak to berete?

Jako výhodu. Že i v tomhle věku můžu sportovat na téhle úrovni. Začal jsem poměrně pozdě, se systematickým tréninkem jsme začínali v nějakých šestnácti letech, dneska je v tomhle věku díky specializaci spousta dětí už odvařená fyzicky i psychicky.

Zatímco Jan Kubíček zraje.

Je to teprve začátek sezony. I když já je tedy nikdy extra silné neměl.

Letos to neplatí. Čtvrté místo, nejrychlejší běh...

...byl hrozně hezký. A měl jsem i soupeře. Pokud bych běžel sám, tak rychlé by to nebylo. Kypr byl ale fajn celkově, technicky náročné, pěkné kolo.

A další vydařená premiéra. Dál si vybíráte místa, kde jste předtím ještě nezávodil?

Rád se podívám do nových míst. Teď je něco nového u Lago di Garda, tak se tam chystám. To jsou pro mě asi dva hlavní závody na začátku sezony.

Co dál? Kam se chystáte?

To ještě uvidím. Chci si do programu vložit ještě svůj běžecký kemp, který děláme na Božím Daru. Pomalu rozjíždíme vlastní aktivity. A tohle umím nejlíp, tak proč se o to nepodělit. Zatím mám vybrané tři, čtyři závody, nad MS na Havaji letos znovu visí otazník, ale na Ibize se chystá v říjnu multisportovní festival, kde se budou mísit různé disciplíny a zastoupený tam bude také cross triatlon, tak na to se těším.