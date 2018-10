Letos Velkou nepojedu, nechci riskovat, říká žokej Kratochvíl

Váňa tu právě leží po operaci kyčelního kloubu. A Kratochvíl byl na kontrole s pažní kostí, kterou si při pádu 8. září zlomil v krčku a lékaři ji museli zpevnit šrouby do popraskané hlavice i hřebem do kosti.

Primář Milan Toman mu 10. září po operaci řekl: „Šance, že pojedete Velkou, je pořád 70:30.“

Velká pardubická 2018 Letošní ročník svede proti sobě 22 koní, z nichž 21 je připravováno v Česku a Vajgaros na Slovensku. Západní Evropa v hlavním dostihu absentuje, dva francouzští koně mají startovat v Ceně Labe. Za největšího favorita Velké je bookmakery považován loňský vítěz No Time To Lose (kurz 2,25:1 u Tipsportu), následují Tzigane du Berlais (5,5:1) a Ange Guardian (6,5:1). Vstupenky na tribuny jsou prodané, k dispozici jsou stále k stání.



Jenže teď už je šance nulová. „Konečné rozhodnutí nechám na tobě,“ řekl Váňa Kratochvílovi. Natolik důvěřuje úsudku 27letého žokeje, jehož si v posledních šesti letech ve stájích vypiplal z někdejšího jezdce parkurů a military.

Operace se povedla, na rentgenu kost vypadá dobře, ale Kratochvíl cítí, že jeho tělo na Velkou není připraveno. „Ve čtvrtek jsem při práci držel otěže v jedné ruce a druhou měl přitisknutou k tělu. Nešlo to.“ Už tehdy tušil, že řekne: Ne, Velkou nepojedu.

Definitivně se rozhodl po čtvrteční debatě s primářem Tomanem. „Ten mě varoval, že kdybych teď zase spadl, hrozně těžko by se ta kost dávala znovu dohromady. A to riziko je při Velké obrovské. Je mi teprve 27 let, doufám, že ji v budoucnu pojedu ještě vícekrát.“

Letos raději zůstane u televize. Svým rozhodnutím prokázal profesionalitu. Srdce mu napovídalo: Zkus to, startuj! Ovšem rozum neúprosně namítal: „Ruka je stále ochablá. Nechci sedět na prvním favoritovi a nebýt připravený. Neumím si představit, že bych v tomhle stavu adekvátně zvládl ucválat sedm kilometrů a 31 překážek. Riskoval bych karambol, mohl bych ublížit koni i okolním jezdcům.“

Dávno se naučil žít s vědomím, že pády i následné absence k jeho profesi nedílně patří. Loni musel dvakrát přerušit sezonu kvůli popraskaným hrudním obratlům a prasklině na kyčelní jamce. Přesto v říjnu v sedle No Time To Lose po úchvatném finiši slavil triumf ve Velké pardubické.



„Pádům se v naší branži nedá zcela ubránit,“ připomíná nyní. „Ten poslední mě mrzí tím víc, že mě připravil o dva vrcholy sezony, meranské Gran Premio a Velkou.“

Ve Váňových stájích tak dojde k přesunu jezdců. Do sedla No Time To Lose se posune Josef Váňa mladší. „Je to za mě ta nejkvalitnější možná náhrada, co existuje,“ říká o něm Kratochvíl. „Koně zná, může si ho teď ještě sám osahat, prohlédnout si videa s jeho závody. A já se mu budu snažit poradit.“

Co mu poradí? Kratochvílovy myšlenky opět zaletí k zatím největšímu dni jeho dostihové kariéry, loňskému ročníku Velké. Jak to na oranici vypadalo, že No Time To Lose je na hraně sil, jak ještě na předposlední překážku vbíhal až čtvrtý – a jak potom na travnatém oválu předvedl koncovku z říše snů a nakonec předstihl i francouzského favorita Urgent de Gregaine.

„Řeknu Pepčovi, ať se s ním hlavně dostane na travnatý ovál, ať to nevzdává, i když bude mít na oranici pocit, že ten kůň toho má plné zuby. A No Time To Lose mu pak na trávě předvede, co umí.“

Ačkoliv Váňa mladší debutoval ve Velké už před 11 lety coby šestnáctiletý, vítězství mu stále uniká. „Zase budu pátý,“ vtipkuje.

„Ba ne, konečně to protrhneš a vyhraješ,“ říká mu Kratochvíl. S koněm, jakým je No Time To Lose, se před mladším z Váňů otevírá patrně zatím největší šance na titul.