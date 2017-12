Kopecký motivaci v týmu Škody: Chci prodloužit vítěznou sérii

Přitom borec z Kostelce nad Orlicí pojede v autě, které svými barvami bude odkazovat na sté výročí vzniku republiky. Místo tradiční zelené bude na Škodě Fabii R5 dominovat česká trikolóra.

„Věřím, že fanouškům se to bude líbit a že i nadále nás budou podporovat,“ pousmál se mistr Evropy i asijsko-pacifický šampion, který pokračuje ve spolupráci s navigátorem Pavlem Dreslerem.

Čeká vás desátý rok ve Škodě Motorsport. Co to pro vás znamená?

Jsem za to rád. Asi budu nejstarší tovární jezdec v historii Škodovky. Avšak myslím, že Láďa Křeček byl v týmu taky deset let. Teď budeme primát držet dva.

Vybavíte si ještě začátky v týmu?

Spíš to, co bylo předtím. Začínal jsem se škodovkou, byla to dvoukolka. Pak jsme od tehdejšího hlavního sponzora získali zajímavý budget a šli do vozu WRC. Byla to toyota. S ní jsem porazil celý tovární tým a díky tomu začaly debaty se Škodovkou a díky tomu jsme začali v roce 2003 spolupracovat.

Hodně jste toužil po tom zase naplno závodit v mistrovství světa, nakonec bude vaší prioritou další domácí titul. Jste zklamán?

Na příští rok je ve Škodě Motorsport hodně posádek a uvidíme, kam nás rozešlou, kdo co pojede. Pro nás s novým designem je jasné, že pojedeme český šampionát. Stále jednáme s panem Hrabánkem (šéf týmu) o tom, abych se zúčastnil vybraných závodů WRC2. To je můj cíl.

Pokud vím, vedl jste jednání o tom, abyste startoval v mistrovství světa v nejsilnějším modelu kategorie WRC. Proč to nevyšlo?

Na to je jednoduchá odpověď. Člověk potřebuje sehnat velké finance. S auty specifikace 2017 je to ještě složitější než dřív, protože jsou dražší.

Kolik byste potřeboval?

To si nechám pro sebe, ale je to opravdu velká částka.

Prozradíte alespoň, kolik vám do této potřebné částky chybělo?

Nedokážu to odhadnout. Ale pořád existuje varianta, že bych mohl startovat se škodovkou ve WRC2 jako soukromník. Něco jsme měli, hledáme dál. Sezona je dlouhá, třeba se to povede.

Takže záleží jen na penězích?

Samozřejmě, dnešní doba je taková. Když má člověk finance, může jet cokoliv.

Jan Kopecký ovládl Rallye Bohemia.

Je to složitější, než když jste před deseti lety závodili v mistrovství světa jako polosoukromý tým?

Tehdy jsme měli podporu od Škodovky. Měli jsme materiál, půjčená auta, kamiony, bylo to bylo jednodušší. A taky jsme měli velkého sponzora Matador. Budget nám dovoloval jet 10 a 11 závodů. Uplynulo spoustu let, nedá se to srovnávat.

Je vůbec reálné zajistit v dnešní době v Česku tak vysoký rozpočet?

Těžko říct. Dnešní doba je na to složitější. Vůbec nezávidím mladším klukům, kteří se chtějí dostat do jakéhokoliv motorsportu. Abyste dnes sehnal budget, musíte mít velkou firmu a majitel tomu musí fandit. Jinak je to hodně těžké.

Další otázka je hypotetická: Pokud byste naplnil rozpočet, Škodu Motorsport byste opustil. Jak by se vám odcházelo?

Bylo by to smutné. Na druhou stranu, pokud by byla šance zúčastňovat se pravidelně mistrovství světa ve velkém autě, tak bych ji využil. To by udělal každý. Jsem ale rád, že ve Škodovce můžu být. Tady jsem u vývoje, který mě moc baví. Ujel jsem první kilometry s modely S2000 i R5, s naším týmem Motorsport Kopecký jsme v letech 2006-7 posunuli dál model WRC.

Existuje šance, že se v polovině ledna objevíte na Rally Monte Carlo, která tradičně otevírá mistrovství světa?

Teď na to nedokážu odpovědět. Chtěli jsme tam startovat jako soukromníci, ale nepodařilo se nám sehnat budget.

V Česku jste vyhrál už 17 soutěží v řadě. Série začala ještě s Fabií S2000 a po přesednutí do Fabie R5 vás tady nikdo neporazil. Jak daleko můžete tuto šňůru ještě prodloužit?

Můj osobní cíl je pokračovat v ní. Ale může se stát cokoliv. Já můžu udělat chybu, může nastat technický problém. Za poslední tři roky jsme takový, který by nás ohrožoval tak, že bychom nemohli bojovat o první příčku, žádný neměli. To je na tomto autě úžasné. Ale musíme si počkat do konce března. Na Valašské rally uvidíme, jestli se série prodlouží, nebo ne. My s Pavlem uděláme maximum, aby pokračovala.

Městská rychlostní zkouška na Barum Czech Rally Zlín 2017. Na snímku posádka Kopecký/Dresler.

Jediným, kdo vás v posledních dvou letech výrazněji ohrožoval, byl na zlínské Barum rally Rus Lukjaňuk. Přál byste si v sezoně 2018 víc podobných soubojů?

Bylo by to zajímavější pro všechny. Pro nás posádky, pro média i pro fanoušky. Zaslechl jsem nějaké drby, že by tu mohl startovat celý rok. Pokud to tak bude, máme se na co těšit.

Součástí týmu Škoda Motorsport je nyní pět posádek. Jedním z pilotů je také sedmnáctiletý Kalle Rovanperä, proti jehož otci jste před lety závodil. Co tomu říkáte?

Tento týden jsem ho viděl poprvé, takže ho nemůžu komentovat. Má dobře našlápnuto, takže mu přeju, ať v tom pokračuje a zlepšuje se.

Jeden z nejvyšších manažerů Škody na oficiální prezentaci prohlásil, že by chtěl mít jeho věk. Co byste chtěl vy?

Jeho věk a své zkušenosti. (smích) To bych bral.