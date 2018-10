Vítězná série Kopeckého je v ohrožení, musí porazit týmového kolegu

„Budeme to zkoušet, ale Kalle jede velmi dobře,“ upozornil Kopecký, který svých pět předchozích startů ve WRC2 proměnil ve vítězství.

„Zkusím první místo udržet,“ zareagoval Fin Rovanperä.

Oba členové týmu Škoda Motorsport výrazně odskočili novým vozům Volkswagen Polo R5, s nimiž na páteční šotolině bojovali o prvenství. Lídr Eric Camilli odstoupil, Petter Solberg ztrácí minutu a půl. Naopak do hry o triumf se připletl domácí Nil Solans ve fordu, jenž zaostává za Kopeckým o pouhé tři desetiny.

Do prozatímních výsledků výrazně promluvila volba pneumatik. Po slunných dnech dorazil na katalánské pobřeží u letoviska Salou déšť, na což reagovala kompletní špička kategorie WRC2 nasazením pneumatik do mokra. Až na jedinou výjimku – Kopeckého. Na svou Škodu Fabii R5 si nechal nasadit slicky a doplatil na to časovou ztrátou.

„Výsledek ovlivnila moje chyba při volbě pneumatik,“ přiznal Kopecký.

„S pneumatikami jsem měl štěstí, ale těší mě hlavně to, že jsme podali konstantní výkon,“ libuje si Rovanperä, který před necelým měsícem dosáhl plnoletosti.

Přitom poprvé Kopeckému risk vyšel. Na dopoledních zkouškách byl na suchých pneumatikách nejrychlejší, na vedoucího Rovanperu ztrácel jen 3,5 vteřiny. Jenže odpoledne se počasí výrazně zhoršilo.

„Když jsme jeli do servisu, mraky se zvedaly a vypadalo to, že bude sucho. Bohužel se znovu zatáhlo a začalo pršet. S autem se nedalo moc dělat,“ popsal Kopecký.

Aby neztratil šanci na vítězství úplně, musel riskovat. Při aquaplanningu několikrát hrozilo, že skončí mimo trať.

„Pár nepříjemných situací jsme zažili, takže jsme rádi, že jsme v pořádku dojeli do servisu,“ ulevil si český pilot.

Závěrečná nedělní etapa nabídne čtyři rychlostní zkoušky, v cíli se vítěz objeví po poledni. Podle předpovědi by nemělo pršet.

„Jsme ve Španělsku, takže bych si přál sucho,“ uvedl Kopecký.

„Sucho je lepší, ale jak jsme viděli dneska, i na to mokru to jde,“ podotkl Rovanperä. „Rozhodne vše, co souvisí s pneumatikami,“ dodal.