Kopecký bude na Sardinii usilovat o třetí výhru v MS ve WRC2

„Jedeme tam s cílem, že chceme být nejhůře druzí a chtěli bychom obhájit vítězství,“ řekl Kopecký. Případný nezdar by zřejmě pro nejlepšího českého rallyeového jezdce znamenal pro letošek konec v MS. „Je to jednoznačně tak, pokud uspějeme, jedeme dál. Pokud ne, je možné, že už další závody šampionátu nepojedeme. V týmu jsme se ale o tom ještě nebavili,“ uvedl šestatřicetiletý jezdec.

Se Sardinií má Kopecký hodně zkušeností. Startoval zde čtyřikrát v seriálu MS, dvakrát v šampionátu IRC a jel zde i závod, který byl součástí italského mistrovství.

„Vícekrát jsem snad jel v mistrovství světa jen v Německu. Nepatřím ale mezi lidi, kteří by si to psali a před každým závodem zjišťoval, kolikrát jsem tam startoval a kolikrát ne. Na Sardinii jsem byl ale hodněkrát,“ prohlásil Kopecký.

Přestože se rodák z Opočna vždy považoval hlavně za jezdce na asfaltový povrch, na Sardinii získal i dost zkušeností se šotolinou. „Je zrádná. I když rychlostní zkoušky vypadají stejně, tak se každý rok spravují a může vypadnout balvan, který tam nebyl, nebo který se tam při spravování nahrnul. Není to tam jednoduché. Člověk se musí soustředit a pečlivě se připravit,“ řekl.

Jízda na nezpevněném povrchu na italském ostrově je však pro pilota vozu Škoda Fabia R5 příjemnější než například ve Velké Británii. „Sardinie není tak záludná jako Anglie, kde povrch klouže na každém metru jinak. Grip se tam tolik nemění, což je pro mě výhoda. I když teď mám na šotolině spoustu kilometrů, tak ji nedokážu číst očima jako asfalt,“ přiznal Kopecký.

Jeho hlavním soupeřem by měl být týmový kolega Ole Christian Veiby z Norska. „Je to bezvadný kluk, ale bude pekelně rychlý. Loni jsme ho porazili a budeme se o to snažit i letos,“ dodal Kopecký, který tradičně pojede s navigátorem Pavlem Dreslerem.