Kopecký pojede o světový titul, ale teď se chystá hlavně na Bohemii

Domácích titulů už má nepočítaně, k tomu je šampionem evropských i asijským poté, co ovládl asijskopacifický šampionát. Nyní se před Janem Kopeckým, soutěžním jezdcem z Kostelce nad Orlicí, a jeho spolujezdcem Pavlem Dreslerem, otvírá možnost ke svým titulům přidat také ten, který se uděluje v rámci seriálu mistrovství světa.

„Měli bychom jet v letošním mistrovství světa stejně závodů jako Pontus Tideman,“ uvedl Kopecký poté, co minulý týden prvenstvím v Hustopečích výrazně nakročil k svému šestému domácímu titulu a hlavně poté, co týden předtím na Sardinii ovládl už třetí závod kategorie WRC2 ve světovém šampionátu.

Stájový kolega ze Švédska, jezdící jako Kopecký pochopitelně také s vozem Škoda Fabia R5, je v průběžném hodnocení světového šampionátu WRC2 zatím největším soupeřem Kopeckého. Ze svých čtyř dosavadních startů tři proměnil ve vítězství, jen hned v tom prvním, na domácí trati ve Švédsku, dojel druhý za Japoncem Kacumou. Prohrál s ním o čtyři a půl vteřiny.

Kopecký jel zatím tři podniky šampionátu a ve všech byl nejlepší, vedle Sardinie se mu to povedlo hned v prvním závodě letošního seriálu, který se jel v Monte Carlu, a poté na začátku dubna na Korsice. V seriálu WRC2 může každý jezdec nastoupit do sedmi závodů, šest nejlepších výsledků se mu započítá do konečného pořadí.

Po čtyřech výhrách v českém šampionátu, kde zatím ovládl všechny závody, si v tom dalším, kterým příští týden je Rallye Bohemia, si Kopecký s předstihem může zajistit další domácí titul.

To musí zatím být sezona snů, co závod, to vítězství, jak to berete vy?

Že už nejsem nejmladší a v podmínkách, které máme, musím jít na start vždycky s tím, že závod chceme vyhrát. Zatím to vychází, takže je to příjemné.

Vychází to i v mistrovství světa, kde jste před necelými dvěma týdny vyhrál potřetí. Jak se vám na Sardinii jelo?

Začátek závodu moc vydařený nebyl. Na Sardinii se vždycky těšíme, bývá tam pěkné počasí, koupeme se. Jenomže právě tohle se letos vůbec nepovedlo, první dva dny pořádně zapršelo a pěkně se udělalo až v druhé polovině naší soutěže.

Podepsalo se to na vašem výkonu v úvodu závodu?

Myslím si, že ano. Déšť a jezdci před námi vzali štěrk z tratě, takže povrch byl úplně jiný než obyčejně. Navíc na šotolině jsme jeli znovu po roce, z mé strany to byl takový rozpačitý výkon.

Přesto jste se v průběhu závodu do čela dostali a pak bezpečně vyhráli.

Zrychlovali jsme, začali jsme stahovat špičku a také nám pomohlo štěstí, když Francouz Lefebvre u svého citroenu poškodil podvozek a odpadl.

Přineslo vám to slib od vedení týmu, že pojedete ve světovém šampionátu stejný počet závodů jako Tideman. Teď už se soustředíte jen na mistrovství světa?

Uspět chceme, ale teď je před námi hlavně Bohemka. Testujeme, jede se už za týden a bude to těžké. Pojedou tady tři tovární škodovky, jeden z vrcholů domácí sezony.

Pojedete ho po vítězství v Hustopečích, jaký to byl závod?

Velmi hezký, česká klasika. Škoda, že nemohl jet Vašek Pech, mrzelo to diváky i nás, bylo by to zajímavější. Jinak jsme si ale závod užili, navíc nám dal možnost trochu testovat nastavení auta pro další závod.

Na Bohemce si můžete s předstihem zajistit další domácí mistrovský titul. Pokud se tak stane, dostane pak už přednost světový šampionát?

Já doufám, že ještě úplně ne, protože na konci srpna bychom určitě rádi jeli Barum rally. Nádherný závod, vrchol u nás, kam chodí davy diváků, to bychom si nechtěli nechat ujít.

Mistrovství světa pokračuje za měsíc ve Finsku, budete u toho?

S největší pravděpodobností ne, pojedou jiní. Možná i proto, že já jsem tam naposledy závodil před jedenácti lety... Spíš se připravujeme na to, že pojedeme tam, kde to známe a kde se nám v poslední době daří. Takže v Německu, Katalánsku a dál se uvidí.