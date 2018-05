Vítěz Kopecký: Ján byl boj o přežití, jinak si Krumlov pokaždé užívám

S téměř dvouminutovým náskokem si pro vítězství do českokrumlovské Jelení zahrady dojela posádka továrního týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký s navigátorem Pavlem Dreslerem. Triumfovali tak na dvacátém podniku českého šampionátu v nepřetržité řadě, na kterém startovali.

„Nebylo to snadné vítězství, ale po Jánu jsme šli do vedení a od té doby jsme asi kralovali. V pátek pršelo hodně, ale i v sobotu to klouzalo a bylo hodně bláta. Musel jsem být pořád ve střehu. Jsem rád, že pořadatelé zařadili nové úseky, ale obecně jsou zdejší tratě jedny z nejhezčích v republice,“ líčil 36letý jezdec Jan Kopecký v sobotu na cílové rampě.

Vyhrál jste jihočeskou soutěž už počtvrté za sebou. Jaká byla letošní Rallye Český Krumlov?

Zase výjimečná. Krumlov je skvělý závod už sám o sobě a rozmary počasí ho udělaly tentokrát ještě zajímavější.

Celkem máte pět krumlovských výher. Užil jste si letošní ročník víc než jindy?

Zkouška Ján tedy moc příjemná nebyla, tam to byl kvůli bouřce spíš boj o přežití. Jinak si každý Krumlov užívám stejně.

Pátek byl hodně náročný, protože večer začalo silně pršet. Podle ohlasů od ostatních jezdců se téměř nešlo udržet na trati. I vy sám jste říkal, že by bylo lepší jet na člunu, bylo to tak zlé?

Technicky jsme zvolili sice správnou směs pneumatik, ale vzhledem k tomu, že jsme startovali i v rámci evropského poháru, tak jsme neměli povolené prořezávání gum. Na Jánu tekly po silnici opravdu proudy vody, takže to byl samý aquaplanink.

Už jste něco podobného zažil?

Asi ne. Samozřejmě se občas dostanete do pořádné bouřky, ale při závodech jsem ještě nikdy nezažil to, co se dělo teď v pátek na Krumlově.

Čím je pro vás Rallye Český Krumlov tak výjimečná?

Je to zejména prostředí, ve kterém se celá soutěž odehrává. Jezdíte nahoru, dolů, je tu spousta horizontů a zkoušky jsou opravdu těžké.

Pořadatelé letos zařadili do soutěže tři průjezdy na budějovickém výstavišti. Tyto rychlostní zkoušky vysílala živě i Česká televize. To je pro rallye skvělá propagace.

Je to super věc. Musíme jen poděkovat televizi i pořadatelům, že vůbec dostali takový nápad. Rallye potřebuje být víc vidět, aby stále více lidí vidělo, jak je náš sport krásný.

Ale tyto městské okruhy řadě jezdcům vadí. Patříte mezi ně?

Mně nevadí. Jsou to naopak ta nejlepší místa, kam dostanete nejvíce lidí do bezpečných prostorů. Diváci mají na výstavišti možnost nás vidět z jednoho místa minimálně dvakrát.

Od řady diváků u zkoušek jsem slyšel, že už je to nuda, když pořád vyhrává ten Kopecký. Je to „nuda“ i pro vás?

Není (směje se). Rallye mám pořád hodně rád. Také reprezentuji tým Škoda Motorsport, ve svém věku a se svými zkušenostmi si nemůžu dávat ani jiné cíle, než jsou výhry. Navíc mě vítězství pořád baví.

Nechci se dotknout ostatních jezdců, ale v současném mistrovství republiky na vás žádný z nich nemá. Jedete si vlastně svou vlastní soutěž. Nechybí vám přeci jen někdo, kdo vás při rallye pořádně prožene a kdo s vámi bude závodit?

Máte pravdu, je to vždycky lepší. Už jsme se ale s tím dokázali srovnat tak, že si pořád jedeme to své tempo. A i když máme dostatečně vypracovaný náskok, tak se pořád snažíme jet rychle, abychom si závody stále užívali.

Přesto, zajímáte se o to, jak si vedou vaši soupeři?

Chci a musím být celkově v obraze, proto se koukám i na výkony ostatních kluků. Musím sledovat, kde oni mají své slabiny a popřípadě i kde jsou zase lepší než my.

Znáte jižní Čechy také mimo závodění?

Byl jsem tady asi dvakrát, když jsme sjížděli řeku Vltavu. Jinak mám jižní Čechy nakoukané opravdu spíš z Rallye Český Krumlov.

Ptám se proto, jestli jste si například nevybral úplně novou cestu, kde byste si rád ještě zazávodil?

Slyšel jsem o tom, že krásných cestiček je na jihu Čech ještě dost. Ale záleží také na tom, kde se pořadatelům podaří sehnat různá povolení a podobně. Proto také doufám, že by i tomto ohledu mohla pomoci právě živá vysílání televize, že se lidem rallye zalíbí a my si zazávodíme i na cestách, kde jsme ještě nebyli.