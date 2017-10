Kopecký nedostal v Katalánsku šanci: Štve mě, jak pořadatelé rozhodli

Ve své třídě WRC2 byl nejrychlejší ve čtrnácti z devatenácti rychlostních zkoušek celého závodu. Navíc všechny šly pěkně v řadě za sebou, od šesté až do poslední ho nikdo z jeho konkurentů mezi vozy WRC2 neporazil.

K tomu přidal ve 13. rychlostní zkoušce, jen přes dva kilometry dlouhé tzv. superspeciálce, druhé místo v absolutním pořadí. Na nejrychlejšího Francouze Ogiera, jenž se blíží k pátému titulu mistra světa, mu v ní chybělo pouhých šest desetin vteřiny.

Ani celkové umístění není špatné: v absolutním pořadí za devátou příčku potřetí v sezoně body a v hodnocení WRC2 příčka druhá.

I přes tento výčet pozitiv se Jan Kopecký, soutěžní jezdec z Kostelce nad Orlicí, vracel z Katalánské rallye s rozpačitými pocity. Důvod? Hned na začátku, ve třetí rychlostní zkoušce, totiž společně se spolujezdcem Pavlem Dreslerem ne vlastní vinou nabrali takovou ztrátu, že prakticky přišli o šanci třídu WRC2 vyhrát.

V nejdelší zkoušce ze všech, která měřila téměř 40 kilometrů, totiž v její druhé polovině dojeli pomalejšího jezdce před sebou. Od té chvíle až do konce zkoušky se jelo na šotolině bez šance na předjetí, navíc v prachu od vozu soupeře.

Pozdější snaha týmu Škoda Motorsport o zohlednění této situace a časovou kompenzaci nebyla úspěšná a vinou toho Kopecký přišel o celkové prvenství v kategorii WRC2. V této třetí rychlostní zkoušce, totiž kvůli pomalému Řekovi Serderidisovi ztratil na pozdějšího vítěze Fina Suninena hodně přes minutu. A rozdíl na konci celého závodu? Necelých dvaatřicet vteřin ve prospěch Fina.

Cítíte hodně velký smutek?

Spíš zklamání z rozhodnutí vedení závodu. Podle nás se nezachovali profesionálně a štve mě, jak rozhodli.

Dalo se tomu předejít?

Dalo. Už na začátku závodu, kdy bylo jasné, že pojedeme za Serderidisem, jsme žádali o větší interval, protože jsme věděli, že ten dvouminutový nebude stačit.

A neuspěli jste?

Tehdy ano, pořadatelé rozestup zvýšili na tři minuty. Jenomže už po prvních dvou etapách bylo jasné, že ve třetí to bude málo, a žádali jsme o zvýšení na pět minut. To nám bohužel nedali.

Jak argumentovali?

Dotyčná rychlostní zkouška měla skoro čtyřicet kilometrů, první a poslední část na šotolině, prostřední na asfaltu. Argumentovali tím, že si vykalkulovali, že ho dojedu na asfaltu a tam ho budu moci předjet. To bylo opravdu absurdní, tak přesně se to spočítat nedá.

Jak to dopadlo?

Řeka jsme dojeli hned za asfaltem, takže jsme závěrečný šotolinový úsek museli jet v prachu za ním a tím jsme hodně ztratili.

Prý jste potom žádali o časovou kompenzaci, protože jste si tuto ztrátu nezavinili vlastní vinou...

Chtěli jsme, aby nám dali zpátky minutu, i když jsme ztratili víc. Dokonce jsme jim dali data z našich aut, kde to bylo jasné. Bohužel nic. Prý je už o mistru světa ve WRC2 stejně rozhodnuto.

V tu chvíli před vámi byla ještě většina závodu. Jak se vám jelo bezprostředně po takové události, která vám prakticky vzala šanci na celkové prvenství?

Zpočátku dobře, protože ještě nebylo definitivně rozhodnuto, že nám čas nevrátí, řekli nám to až v sobotu ráno. A i pak jsme se stále chtěli pokusit vyhrát, v průběhu závodu se mohlo stát cokoliv.

Jezdíte rallye už řadu let, setkal jste se s něčím podobným?

Já osobně ne, ale vím, že se takové věci řešily a čas se vracel. Nám ho nevrátili, bohužel se měřilo dvojím metrem.

Nebýt tohoto problému, byli byste se závodem spokojeni?

Na asfaltu určitě, na šotolině jsme soupeřům, kteří na ní byli rozjetí, sice nestačil, ale na asfaltu by se je asi povedlo dohnat. Bohužel.

Katalánskou rallye jste nejel zdaleka poprvé a daří se vám tam. Je to váš oblíbený závod?

Dá se to tak říct. V posledních třech letech, kdy se tam jezdí v tomto novém formátu, jsem byl dvakrát druhý a loni jsem vyhrál. Bohužel druhá místa sice vypadají dobře, ale pro mě taková nebyla. Ještě beru závod před dvěma lety, kdy se podle týmové taktiky jelo na to, abych podpořil svého stájového kolegu. Letos to bylo mnohem těžší, jeli jsme do Katalánska vyhrát.

Světový šampionát před sebou má poslední dva závody - ve Walesu a v Austrálii, vy jste v průběžném hodnocení WRC2 druhý o bod právě za Suninenem. Pojedete ještě nějaký?

Letos už ne, Katalánsko bylo můj poslední závod letošního roku, bylo to vlastně loučení se sezonou.

Jak jste s ní spokojen? V Česku bez porážky, v mistrovství světa v kategorii WRC2 medailová umístění a vítězství v Německu...

Česko nás těší, u mistrovství světa nás mrzí, že jsme nedostali víc prostoru. Ale tam, kde jsme závodili, jsme jeli o první místo.

Co ta příští, ve které budete mimo jiné obhajovat domácí titul a tři roky trvající neporazitelnost v závodech českého šampionátu?

Hlavně máme zájem jet více závodů mistrovství světa, o tom jednáme a uvidíme.