Nováček Hirt: o šplhání na sopku, tréninku ve dvou a přípravě na Giro

Podruhé během úvodního čtvrt roku šplhá chasník z Vysočiny na sopku Teide, aby byl v kondici na první vrchol sezony, květnové Giro d’Italia. Stejně jako loni má být na jeho startu, letos však v úplné jiné roli než před rokem, kdy v italských horách oslnil jako nováček v barvách druhodivizní polské stáje CCC celkovým 12. místem.

Vybojoval si tím místo v Astaně, stal se členem elitní WorldTour, nosí respektovaný dres.

Zároveň se dost v jeho kariéře změnilo.

Soustředění v Sieře Nevadě, kde se na Giro chystal před rokem, vyměnil za pobyt na Tenerife. Šplhá tam na sopku Teide, trénuje v nadmořské výšce, najíždí kilometry v kopcích.

Letos už podruhé.

Kvůli tomu i míň závodí. Na kontě má od začátku roku jen dva závody, jeden v Ománu a jeden v Katalánsku. Dohromady to dělá třináct závodních dní. Loni jich touto dobou měl jednadvacet.

„Nemůžu říct, že bych měl svrbění v nohou, že míň závodím. To by bylo z jedné strany příjemnější, absolvoval bych závod a odpočinul si. Díky soustředění se ale výkonnostně posunu a budu pak čerstvější,“ posuzuje Hirt.

V nejbližší době ho čeká Tour Of The Alps v polovině dubna, dva týdny pauza a Giro.

Prozradíte, proč vám Astana na začátku vašeho angažmá vytyčila takto okleštěný program?

Ono to o moc jinak udělat nešlo. Začal jsem závodem Okolo Ománu, ještě před ním jsem byl na prvním soustředění s Alexejem Lucenkem od nás z Astany. Před Ománem prostor na závodění beztak nebyl, po něm bych mohl vyrazit na Tirreno-Adriatico nebo na Paříž-Nice, ale tam byl program nastavený tak, že pojedu Okolo Katalánska. Jednorázovky v Belgii mezi tím nepřipadaly v mém případě v úvahu. Takže jsem jel Katalánsko, a odtud zase na Tenerife, na Teide.

Letos už podruhé.

To je taky dobré. Ve výšce na soustředění se závod taky dá nasimulovat. S Lucenkem na přelomu ledna a února jsme tady byli ve dvou, teď jsme tady v šesti.

Shrnete první dojmy z Astany, jak jste ji za pár měsíců stačil poznat?

Oproti CCC je to velký skok, organizačně i materiálně. I atmosférou. Nemám si zatím na co stěžovat. Je mi tady příjemně.

Jak se to sejde, že vyrazíte na soustředění jenom ve dvou lidech?

Takhle to bylo dané od týmu, nebylo to naše individuální rozhodnutí. To nás tam poslala Astana. (úsměv)

Zaujal vás takový model?

Musím říct, že to byla pecka. Měli jsme s sebou ještě jednoho trenéra a maséra, a bylo to super. Myslím si, že jsme si všichni sedli, trenér měl narozeniny, takže byla i sranda. Dobře jsme tam trénovali a plus jsme si to i užili, že jsme tady nějak netrpěli.

V čem je výhodné trénovat ve dvou? Nastupujete si v kopci, vyhecujete se, vyhovíte si?

Lepší mi přišla možnost regulovat si víc tempo, které potřebujete. V šesti lidech se vždycky přizpůsobujete skupině. Teď jsme tady někdo, kdo jel Katalánsko, a jiný, který je čerstvější. Jedeme trénink, který je pro nás s Katalánskem v nohou těžší. Osobně bych preferoval začít zase trénovat později. Ve dvou se tohle lépe modeluje.

Vy teď budujete formu na Giro.

Napřed bych měl jet Tour of the Alps, bývalé Trentino. Pak Giro.

Poodkryjte trochu systém přípravy v Astaně.

Celkově je v Astaně asi pět trenérů, jezdci jsou rozděleni do skupin a každá má svého trenéra. Já spadám pod trenéra z Dánska. S ním si volám, diskutujeme o přípravě, připravuje mi program. Na soustředění je to potom tak, že program řídí hlavní trenér týmu, napíše tréninky a ty my absolvujeme. Doma pak každý z nás pracuje pod svým trenérem.

Je něco konkrétního, co rozvíjí dánský trenér konkrétně s vámi?

Že bychom se na něco specializovali, to ne. Snažíme se, aby byla celková kondice dobrá, ale nějaké speciální zaměření, třeba na časovku, zatím nemám.

Co vám ukázala závod Okolo Katalánska?

Bohužel etapa, ve které jsem se chtěl otestovat, byla kratší o zrušený hlavní kopec.

Kvůli sněhu.

Přesně tak. Takže to hlavní, kvůli čemu jsem se na Katalánsko chtěl nachystat, nevyšlo. Těžko pak hodnotit. Nohy nebyly špatné, kondice není špatná, ale nemohl jsem se tak otestovat, takže spokojený být určitě nemůžu. Jela se tam La Molina, a tam vím, že ten kopec mi moc nesedí, hodně se nastupuje na velkou placku, na vysokých wattech, což mi tolik nesedí. Víc mi vyhovuje kopec, kde se jednou nižší watty a delší dobu.

Už víte, co vás čeká za práci a povinnosti na Giru?

Měl bych pomoct Lopézovi, který se bude snažit o pódium, tak ho budu podporovat, snažit se, ať se jede co nejlíp.

Dostanete i svoje šance?

Na jednotlivé etapy je ještě brzo, to si myslím, že se bude řešit až podle toho, jak se bude vyvíjet závod. Celkově si myslím, že když se udělá dobrý únik, a skočíte do dobré skupiny, která může dojet až do cíle, tak vás nikdo zastavovat nebude. Ale uvidíme. Na myšlenky na etapy je ještě brzo. Závod se může vyvíjet jakkoliv.

Počítáte s tím, že prostoru už nebude tolik jako loni, kdy jste jako nováček zazářil?

Určitě už nebude, že bych si jezdil, jak bych já chtěl. To tak rozhodně nebude. Hlavní prioritou pro Astanu bude Lopez a jeho co nejlepší výsledek. Cokoliv navíc by byl bonus. Já pro sebe doufám, že v horách, kde to bude těžké, s ním budu schopen být.