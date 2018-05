Hirt: Nebylo to úplně dobré. Kreuziger: Má práce skončila pod Zoncolanem

„Tak jak, Honzo?“ ptal se Benčík.

Hirt našpulil rty a řekl: „Špatný.“

„Šeredně těžkej kopec, co?“

„Vždyť sis ho sám zkusil, tak víš.“

Benčík jej v sobotu absolvoval mnohem volnějším tempem coby „hobík“ ze strany z Ovara, ale i ze Sutria a měl toho vskutku plné zuby.

Hirt se v závodním rytmu držel na Zoncolanu z českých cyklistů nejdéle ve skupině favoritů, ale sedm kilometrů před cílem z ní odpadl i on.

Ten den si představoval jinak.

„Bylo to určitě jiné než Zoncolan na jaře v tréninku. Nebylo to úplně dobré. Necítil jsem se moc dobře. Nevím, co se dělo,“ říkal poté, co sjel na kole čtyři kilometry z cíle do údolí nad obcí Sutrio k týmovému autobusu Astany a osprchoval se.

„Měl jsem samozřejmě co nejdéle zůstávat s Lópezem, jenže moc jsem mu tam nepomohl. Ale on byl dneska dobrej, zvládl to sám,“ ocenil kolumbijského lídra Astany, jenž projel cílem čtvrtý za Froomem, Yatesem a Pozzovivem.

Hirt po vypadnutí z čelní skupiny polevil, ačkoliv ne zcela. „Nejel jsem nahoru tempo la la la, to se v takovém kopci ani nedá. Ale ani jsem už nejel naplno.“

Cíl proťal se ztrátou 6:33 minuty na 39. místě.

Ze Sutria je čekal dlouhý přejezd do hotelu, a tak aby vrchaři Astany nemuseli čekat, až dorazí i zbylí členové týmu z grupetta, nasedali rychle do týmových vozů a odjížděli tentokrát ještě před svým autobusem.

„Teď jsem docela unavený, tak se zrovna na nedělní etapu v Dolomitech moc netěším. Ale teprve uvidíme, co bude zítra,“ povídal Hirt.

Před rokem právě v podobné etapě mnoha průsmyků vybojoval v Dolomitech ještě v barvách stáje CCC páté místo.

Kreuziger: Froome mě nepřekvapil

Tři Češi, kteří se v sobotu na Zoncolanu představili, měli každý jiné úkoly, ovšem jeden vjem měli společný. „Jan, Roman, Štyby,“ vítaly je nápisy na silnici, zas a znovu. Stovky českých fanoušků a záplavy českých vlajek obklopily mytickou horu.

Však také Zdeněk Štybar, který po pořádné porci práce v předchozích dnech tentokrát v horách přeladil do obranářského módu, hned po etapě na Twitteru fanoušky velebil:

„Stalo se dneska něco v ČR? Protože to bylo jako kdyby se celá ČR přestěhovala na Zoncolan!!! Děkuji!“

Roman Kreuziger měl sobotní od svého týmu Mitchelton-Scott úkol jasně specifikovaný: kontrolovat s parťáky špici na vrchařských prémiích, potáhnout tempo na té předposlední, a pak pojmout Zoncolan klidněji. Jeho služby budou zapotřebí i v neděli v dolomitských kopcích a jak varoval Simon Yates: „Tento víkend je dvojitým balíčkem bolesti a mnozí mohou v neděli za úsilí na Zoncolanu zaplatit.“

Roman Kreuziger, už konečně opět v teple týmového autobusu.

Parta Mitcheltonu po sobotním startu nejprve usilovala, aby neodjela příliš velká skupina uprchlíků.

„To se nám po hodině závodění povedlo, protože vepředu byla taková skupina, která nám naprosto vyhovovala,“ popisoval Kreuziger. „Potom jsme chtěli co nejdéle zůstat v osmi lidech v čele balíku a kontrolovat tempo, a tak Svein Tuft a Sam Bewley jeli práci až do údolí pod Duran.“

Mitcheltoni nicméně zároveň čekali, že se některý ze silných týmů pokusí tuto jejich dominanci v čele pelotonu narušit, a skutečně, za stoupáním na Duran se před ně procpalo komando Sky.

„Vypadalo to, že kluci ze Sky budou chtít docela brzy závodit, ale naštěstí měl pak Henao mechanické problémy, zůstal vzadu, tak se rozhodli, že na něj počkají. A my jsme si zase jeli tempo, co jsme potřebovali.“

Při předposledním stoupání na Revascietto to byl Kreuziger, kdo za sebou táhl celé pole se všemi favority, a zároveň svým tempem snižoval náskok skupinky uprchlíků. „Roman Kreuziger, Roman Kreuziger,“ opakovaně vykřikoval u videostěny v cíli také hlasatel na Zoncolanu.

„Momentálně máme v týmu lidi, kteří jedou dlouhé prudké kopce líp než já,“ vysvětloval vlastní roli plzeňský cyklista. „Cítím se na Giru den ode dne líp, ale věděli jsme, že Zoncolan není kopcem, kde bych měl tahat. Proto jsme preferovali, abych odvedl hodně práce už před ním.“

Když na úpatí Zoncolanu skončila jeho šichta, měli být ještě chvíli Yatesovi k ruce Nieve a Haig, jenže byl to nakonec pouze Haig, kdo se u muže v růžovém udržel déle.

„Na tomhle kopci stejně týmová podpora moc nepomůže,“ podotkl Kreuziger. On sám svých deset kilometrů Zoncolanu dle pokynů šéfa týmu Matta Whita vyšlapal volněji.

„Ten poslední kopec se jel přes 40 minut,“ připomněl. „Mezi tím, jestli ho vyjedete na horním prahu, nebo v klidu, je velký rozdíl. Trochu jsem radši pošetřil nohy na neděli. Ono se to nezdá, ale pokud od šesté etapy kontrolujeme závod, včetně všech startů a kilometrů po startu, a musíme být připraveni od začátku etapy do konce, tak se potom ta únava zajídá.“

Simon Yates projel cílem těsně za Chrisem Froomem, vydělal čas na Dumoulina a u Mitcheltonů tudíž opět panovala spokojenost.

„Simon předvedl skvělý výkon, je moc dobré, že ujel Dumoulinovi,“ chváli Kreuziger. „Froomie vystrčil růžky, což mě nepřekvapilo, protože v posledních dnech bylo znát, že se rozjíždí. Má sice dost velký zásek z minulých dnů, přesto ani jeho nesmíme podceňovat. Froomie se nikdy nevzdává.“