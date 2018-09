Jeli jsme šílené tempo, říkal Hirt. Doufali jsme, že López najede víc času

Už o úvodních dvou hodinách nedělní etapy oficiální server závodu psal: „Tempo je brutální.“

Přitom to byl stále teprve začátek.

Osmdesát kilometrů před cílem vzala odpovědnost za tempo na sebe stáj Astana.

Při nájezdu na cílové, takřka 12kilometrové stoupání na Lagos de Covadonga jej diktovali Jan Hirt a Pello Bilbao.

„Odspoda jsme jeli šílené tempo, větší než jsme měli,“ prohodil Hirt za cílem. „Lagos de Covadonga je určitě těžké stoupání, ale vždy záleží hlavně na tom, jak těžké si ho udělají sami závodníci. A my si ho dnes udělali těžké.“

Plán týmu zněl: maximálně utahat protivníky a vyslat Lópeze do úniku, při němž najede před časovkou co nejvíc času na největší konkurenty.

„López se držel za mnou a za Bilbaem, pak nastoupil a odjel - a já si řekl, že není nutné, abych dál v té skupině byl,“ líčil Hirt.

Ke Kolumbijcově útoku došlo velmi brzy, sedm kilometrů před cílem v obávané pasáži La Huesera.

Očima následné tiskové zprávy stáje Astana bylo vyznění celé etapy pro tým vynikající: „Sestava Astany zajela v 15. etapě fantastický závod a dokázala, že je jedním z nejsilnějších týmů Vuelty. Miguel Ángel López vybojoval skvělé druhé místo.“

Jenže nejen Hirt si uvědomoval, že měli původně na mysli poněkud jiný scénář: „Doufali jsme, že López najede dnes na ostatní víc sekund.“

Při svém prvním útoku byl Kolumbijec po kilometru přitažen zpět a následně šlapal v malé skupince favoritů za vedoucím Thibautem Pinotem z týmu FdJ. Opakovaně se López pokoušel zaútočit a ujet, ale podařilo se mu mírně odskočit až kilometr a půl před nedělním cílem.

Cíl proťal 28 sekund za vítězem dne Pinotem, ale jen o dvě sekundy před Yatesem a čtyři před Valverdem..

Celkově ztrácí ze čtvrtého místa 43 sekund na Yatese, 17 na Valverdeho a 10 na Quintanu.

„Moji pomocníci jeli úžasně, dnes si i oni zasloužili naše vítězství,“ ocenil López svůj tým. „Rozhodli jsme se zaútočit už tak daleko před cílem, protože mám rád právě takový typ útoků. Pomohou vám lépe pochopit, kdo jsou opravdu vaši největší rivalové v závodě.“

Miguel Ángel López, čtvrtý muž Vuelty a Hirtův lídr v týmu Astana.

Se čtvrtým místem v průběžném pořadí se určitě nespokojí. „Stále máme před sebou celý třetí týden. Favorité jsou v pořadí blízko sebe, závod je otevřený.“

Jestliže se už během prvního týdne objevily zvěsti o možné kolumbijské spolupráci napříč stájemi, o víkendu se rozhodně nepotvrdily. Naopak. V sobotu si Nairo Quintana na Les Praeres postěžoval:. „López mi vůbec nepomohl, když jsme spolu poodjeli.“

Včera to byl pro změnu Quintana, kdo zpočátku sjížděl Lópezovy útoky.

„Mimo trať spolu vycházejí dobře, zato na trati mezi nimi panuje silná rivalita a svádějí tam spolu spoustu malých interních bitev, Neustále se po sobě dívají a hlídají se,“ poukázal Pello Bilbao z Astany.

Dle některých znalců zákulisí se Quintana obává, že jej López může brzy sesadit z piedestalu nejlepšího kolumbijského cyklisty.

Pokud to ještě dříve neudělá Egan Bernal ze Sky...

„Pokud tu bude celý náš tým dál takhle bojovat, i ta vyhraná etapa přijde,“ říká López.

Úterní zvlněná 32kilometrová časovka mu napoví, nakolik by mohl on sám ještě zasáhnout do boje o titul.