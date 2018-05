Astana předběžná nominace na Giro Miguel Ángel López (Kol.)

24 let, 3. start na Grand Tour, loni 8. na Vueltě Pello Bilbao (Šp.)

28 let, 6. start na Grand Tour, nejlépe 23. loni na Vueltě Jan Hirt (ČR)

27 let, 2. start na Grand Tour, loni 12. na Giru Tanel Kangert (Est.)

31 let, 12. start na Grand Tour, nejlépe 11. na Vueltě 2013 a 13. na Giru 2015 Alexej Lucenko (Kaz.)

25 let, 6. start na Grand Tour, nejlépe 62. na Tour 2016, loni vítěz etapy na Vueltě Luis Leon Sánchez (Šp.)

34 let, 19. start na Grand Tour, nejlépe 9. na Tour 2010 a Vueltě 2010, vítěz 4 etap na Tour Davide Villella (It.)

26 let, 7. start na Grand Tour, nejlépe 56. na Vueltě 2016 Andrej Zeits (Kaz.)

31 let, 16. start na Grand Tour, nejlépe 31. na Giru 2009 a Vueltě 2016