Výrazně jsme zrychlili, těší kouče olomouckých házenkářek

„I proto je naším cílem kádr po odchodech stabilizovat. A v soutěži se pokusíme dostat do čtyřčlenného play off, kde bychom chtěli bojovat o co nejlepší umístění,“ prozradil kouč Zory Olomouc Jan Hegar.

Bude útok na čtyřku o to těžší, že jste posílili hlavní rivaly?

Vždycky je těžké nahrazovat ztráty, protože družstvo je na něco zvyklé. Herní koncepci jsme tedy s příchody nových hráček museli trochu změnit. Bude to náročné, nicméně přípravné zápasy nevypadaly špatně. Otázka bude, jak se nám to podaří prezentovat v sezoně.

Která ztráta je pro vás nejcitelnější?

To je těžké říct, každá z odcházejících měla svůj přínos pro družstvo. Odchody a změny v týmech se ale stávají a naším cílem je zapracovat hráčky, které loni hrály prvním rokem, a k nim přiřadit i ty, které přišly. Naším cílem bude sladit tyto posty a uvidíme, jak se to povede.

Zora Olomouc v přípravě Poruba – Olomouc 28:25

Olomouc – Poruba 22:22

Olomouc – Wiener Neustadt 35:26

Jaroslaw – Olomouc 25:32

Niederösterreich – Olomouc 20:28

Kielce – Olomouc 27:23

Jaroslaw – Olomouc 14:37

Wiener Neustadt – Olomouc 17:34

Olomouc – Niederösterreich 23:23

Šaľa - Olomouc 32:32

Olomouc – Žalgiris Kaunas 45:27



Los prvních kol

8. 9. Olomouc – Poruba

15. 9. Olomouc – Michalovce

22. 9. Most – Olomouc

Křídelnice Fryčákovy jsou členky širší reprezentace, bude problém je nahradit?

Myslím, že ani ne. Na křídlech zůstala vlevo Salčáková s mladou Chlandovou, což jsou docela solidní hráčky. Na pravou stranu jsme dokázali přivést z Hodonína Aničku Birkušovou (provdanou Patrnčiakovou – pozn. red.), což je slovenská reprezentantka a velmi kvalitní náhrada. Trochu je průšvih, že tam nemáme druhou plnohodnotnou hráčku, ale pokud zůstanou děvčata zdravá, tak tam mít problém nebudeme. Spíš se musíme zaměřit na souhru spojek.

Na uvolněná místa jste získali tři posily. Jak je hodnotíte?

Anička Birkušová nám hru na pravé straně výrazně zrychlila v přechodu do rychlého útoku. Na post brankářky přišla Zuzka Haládiková, což je také slovenská reprezentantka, a jsme rádi, že společně s Luckou Raškovou vytvoří tandem, aby zodpovědnost nebyla jen na Lucce, která to tři roky táhla sama. Třetí posila je Iva Závišková z Velkého Meziříčí a bude chviličku trvat, než se srovná s rozdílem první ligy a interligy. Má ale výborné střelecké předpoklady, a až se trošku rozkouká a sžije s družstvem, bude to posila spojkové řady.

U týmu jste rok, fázi oboustranného zvykání už tedy máte za sebou a teď půjde Zora jen vzhůru?

Vzájemně už víme, co od sebe můžeme očekávat, a mám za to, že hráčky už pochopily systém, který po nich chceme. Výrazně jsme zrychlili hru a jsme zvědaví, jak se nám to podaří přenést do mistrovstvích utkání. V přípravných turnajích to vypadalo dobře, tak uvidíme, jak se nám to bude dařit v soutěži.