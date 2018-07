Potřebujeme doladit překážky. Šampion Doležal se před ME ukáže v Kladně

Na doslovné užívání ale nemá v těchto dnech moc času. Už za pár dnů totiž v Berlíně začne mistrovství Evropy, na kterém se borec pražského Olympu, který atleticky vyrostl v hradeckém Sokole, chce znovu posunout blíž ke světové špičce.

„Kdyby to vyšlo, mohlo by z toho být třeba přes 8 100 bodů,“ míní poté, co na víkendové Velké ceně Nového Města nad Metují absolvoval dvě disciplíny. Nejprve běh na 110 metrů překážek, potom hod oštěpem.

Jak jste se svými výkony, i vzhledem k Berlínu, spokojen?

Jsem, oba byly solidní, zůstaly jen kousek za tím nejlepším, co se mi v obou disciplínách letos povedlo, což je před Berlínem nadějné. Přitom právě překážky a oštěp jsem na domácím šampionátu zkazil. Třeba v oštěpu jsem letos hodil už 62 metrů, tady také přes 60, ale na domácím šampionátu jen 56 metrů.

Proč jste si vybral v Novém Městě právě tyto dvě disciplíny, mohl jste jít třeba na dálku?

Překážky i proto, že jsem je od mistrovství republiky neběžel. A dálku jsem skákal v týdnu na mítinku v Táboře. Konečně jsem se jakž takž do ní trefil, i když ještě ne tak, jako se mi to povedlo v zimě.

K závodění jste se vrátil poté, co jste vyhrál domácí šampionát a zároveň si zajistil start na mistrovství Evropy. Jak jste si měsíc v pozici osmitisícovkaře užil?

Ten pocit je fajn, ale sezona jde dál. Potřeboval jsem dotrénovat objemy, což se také stalo, proto teď ještě trochu vstřebávám únavu. I proto jsem za výkony v Novém Městě rád, protože jsem se předtím necítil úplně stoprocentně.

Mistrovství Evropy se blíží, mezitím je v programu ještě víkendový domácí šampionát, který proběhne v Kladně. Co vás čeká ještě před Berlínem?

Mistrovství republiky určitě absolvuji, to bude ale naposledy, kdy budu před Evropou závodit. Ostatně za pár dnů po Kladně už jedeme.

Jakou disciplínu si na víkendovém šampionátu vyzkoušíte?

Znovu to budou překážky. Jak jsem říkal, dlouho jsem je neběžel, potřebujeme je doladit.