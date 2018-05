Od Popoviche pod Jordanova křídla. Hornets vsadí na trenérského nováčka

Na lavičce týmu, který se podruhé za sebou nedostal do play off NBA a na postup do druhého kola čeká marně od svého obnovení před 14 lety, vystřídá odvolaného Steva Clifforda.

Čtyřicetiletý Borrego má za sebou už 15 sezon v NBA v roli asistenta. Celkem deset let se učil od Popoviche během dvou angažmá v San Antoniu, ale pracoval také v New Orleans a v Orlandu.

Právě s floridskými Magic si rodák z novomexického Albuquerque atmosféru NBA před třemi lety vyzkoušel jako dočasný hlavní trenér, když byl uprostřed sezony odvolán Jacque Vaughn.

Plnohodnotně však bude funkci šéfa lavičky poprvé vykonávat až nyní v Charlotte, i když původně se o jeho služby zajímaly také další kluby. Podle zámořských médií jednal Borrego s Phoenix Suns a New York Knicks. Jejich vedení však dala přednost Igoru Kokoškovovi respektive Davidu Fizdaleovi.

Latinoameričan Borrego před třemi lety patřil mezi emisary, které NBA vyslala na Kubu. Pomáhal zde vést jeden díl tradičního kempu pro náctileté basketbalové naděje Basketball Without Borders.

„Jsme nadšeni, že v Charlotte můžeme přivítat právě Jamese, ze San Antonia přináší bohaté zkušenosti s rozvíjením hráčských dovedností. Naučil se, co je třeba k dosažení vítězství. Mezi všemi asistenty v NBA patří k nejuznávanějším,“ cení si posily na lavičku Mitch Kupchak, prezident Hornets.