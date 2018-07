Na Poláky jsme nevletěli, lituje mladík Tůma promarněného čtvrtfinále

„Dali jsme si jasný cíl postoupit do elitní divize, což se nepovedlo. V průběhu turnaje jsme za tím šli, ale pak přišel nepovedený zápas s Polskem a sny byly pryč, takže jsme zklamaní,“ hodnotí jeden z klíčových mužů českého týmu Jakub Tůma.

Stejně jako u dívčí reprezentace do 20 let se chlapecký tým před evropským šampionátem potýkal se řadou absencí. Trenér Sokolovský postrádal třeba Marka Welsche, Jakuba Dombeka nebo Davida Chaloupku, ani tak se Češi nevymlouvali a chtěli získat jedno ze tří postupových míst do A divize.

„Nemyslím si, že by nám chyběly nějaké zásadní opory. Bylo to oslabení, ale i přesto jsme věřili, že můžeme projít do elitní divize. Šlo spíš o to, že nám chyběli vysocí hráči, a my jsme se pak museli spoléhat na hru z perimetru. Například v tom klíčovém čtvrtfinále proti Polsku, protože Poláci měli pivota vysokého 216 centimetrů a nám chyběl hráč, který by ho mohl bránit. Kvůli tomu jsme museli pod košem zdvojovat, pomáhat si a z toho plynuly volné trojky,“ popisuje hráč USK Praha.

V základní skupině vyzvali Češi nejprve trojici slabších soupeřů: Maďarsko, Arménii a Lucembursko, aby pak museli přepnout na klíčové duely s Ruskem a Nizozemskem.

„Bylo to zvláštní rozlosování skupiny. Hráli jsme tři relativně lehčí zápasy, hlavně duel s Arménií skončil výrazným rozdílem, a najednou přišel důležitý souboj s Ruskem o první místo ve skupině. Tempo hry i nasazení muselo být úplně jiné, chvíli jsme si na to zvykali a možná nás to i stálo výhru. Abych to zas jen nekritizoval, tak je lepší, když se člověk může na úvod turnaje rozehrát s papírově slabšími soupeři,“ hodnotí brzy dvacetiletý basketbalista.

Češi po úvodních třech výhrách nezvládli zápas o první místo ve skupině s Ruskem a museli zachraňovat postup do play off v závěrečném zápase skupiny s Nizozemskem.

Český mládežnický reprezentant Jakub Tůma (98) se probíjí obranou Nizozemska.

„To bylo něco neskutečného. Takový zápas jsem dlouho nezažil a v reprezentaci možná vůbec. V první čtvrtině jsme trefili skoro všechno, vedli brzo o dvacet bodů a vypadalo to, že máme zápas pod kontrolou. Druhá půle už byla z naší strany slabší, i když jsme čekali, že na nás soupeř nastoupí. Nakonec z toho nebyl úplně jednoduchý zápas a byli jsme rádi za výhru 64:49,“ vypráví nadějný rozehrávač.

Vítězstvím nad Nizozemskem si Češi vybojovali možnost vyzvat favorita celého mistrovství, tým Polska. Veledůležitý duel v play off jim ale nevyšel a prohráli jasně 70:91.

„Na celém šampionátu jsme si říkali, že musíme do každého duelu vletět s maximálním nasazením. Bohužel zrovna v tom klíčovém zápase s Polskem se nám to nepodařilo a první půle nebyla z naší strany úplně ideální. Po přestávce jsme se zlepšili, začali hrát naši hru, zvýšili jsme nasazení a najednou jsme Poláky dotahovali. Jenže na začátku poslední čtvrtiny jsme dostali tři rychlé trojky, které nás hodně srazily dolů. Pak už nebyly síly na obrat,“ rozebírá zápas nejlepší střelec českého týmu v duelu, který Poláky potrápil 16 body.

Tím se rozplynul se o postupu a přišlo velké zklamání. Češi však museli uznat, že postupové šance se výrazně snížily už porážkou s Ruskem.

Český mládežnický reprezentant Jakub Tůma (98) v zápase s Polskem

„Po zápase panovalo v šatně velké zklamání. Na druhou stranu jsme si uvědomovali sílu Poláků, kteří byli nejlepším týmem turnaje, a nakonec po zásluze vyhráli. Rozhodující tedy zřejmě byla prohra ve skupině s Ruskem, protože kdybychom je porazili, mohli jsme jít ve čtvrtfinále na Finsko a měli bychom větší šanci na postup,“ spekuluje Tůma.

Čechy tak čekaly dva zápasy prakticky o nic, když bojovali o páté až osmé místo. Nejprve porazili domácí Bulhary, na Finy ale už neměli a skončili na šestém místě.

I v posledních utkáních ale uměl Jakub Tůma najít pozitiva.

„V zápasech o umístění se hůř hledá motivace než třeba na duely s Polskem nebo Nizozemskem. Na druhou stranu jde o zápas na evropském šampionátu za Českou republiku, takže se musí hrát naplno. Člověk to musí vzít i z individuálního hlediska, protože v Čechách se nemůžete běžně poměřit s evropskou konkurencí. Je to prostor ke zlepšení a sbírání zkušeností, které jsme snad nasbírali,“ říká Tůma.

Ten na šampionátu zapisoval průměrně přes deset bodů, téměř pět doskoků a čtyři asistence a patřil k tahounům týmu Ladislava Sokolovského. Přes solidní čísla hledá jeden z talentů českého basketbalu ve své hře nedostatky.

„Mně se hrálo lépe proti silnějším týmům, kdy je ta motivace větší a člověk se chce ukázat proti týmům jako Rusko nebo Polsko. Proti soupeřům jako Arménie se hraje hůř, když člověk vede o padesát bodů a není o co hrát. Já osobně se musím zlepšit fyzicky. Basketbalově se mohu bez problémů porovnávat ostatními hráči na turnaji, ale fyzicky ztrácím hodně,“ vypočítává.

Po náročné sezoně teď čeká člena mužského kádru USK Praha krátká dovolená, než se vrhne zpět do basketbalového života.

„Teď se těším na dovolenou, příprava nám s USK startuje tuším čtrnáctého srpna, takže krátký odpočinek a zpátky do přípravy,“ uzavírá.