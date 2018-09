Dráhaře Šťastného čeká po životním úspěchu přestup mezi 23leté

Ve švýcarském Aigle si 16. srpna dojel pro titul mistra světa v keirinu. O týden později už na stejném místě na mistrovství Evropy šlapal v duhovém dresu světového šampiona.



Jen zlomek jezdců z MS si troufnul na navazující ME. Šťastný do toho šel. „Ke konci mistrovství Evropy už to bylo o morálce,“ přiznal.

Osm dní po návratu už Šťastného nohy nebolí, ale pořád ještě většinu času proleží nebo přímo prospí, oči se mu klíží i nad učebnicemi ze strojní průmyslovky, kterou studuje.

Nejčastějším jeho pohybem je místo šlapání do pedálů sahání do šuplíku, kde má uložené medaile. „Každá návštěva je chce vidět,“ chápe. Když si dá všechny na krk, pořádně se prohne. „Tři kila dohromady váží určitě. Poznám, že na tom krku něco je,“ usmívá se.

Šest medailí je pro něho odměnou za celoroční dřinu, kterou letošní letní sezoně obětoval.

„Původně jsem si jel vylepšit loňské 4. místo z MS z kilometru s pevným startem. První zlatá mě nakopla, a je z toho tohle,“ žasne.

Postupem času ho v Aigle motivovaly nejen další úspěchy, ale i cesta domů. „Bylo mi ho líto, jak byl unavený. Kuba by ale na dráze nechal život,“ sledoval jeho trenér Zdeněk Nosek, který pro Šťastného „mistrovský dvojboj“ loni vymyslel a nachystal mu na něj formu. „Dlouho jsem neviděl takového člověka. Do pedálů je rapl,“ říká o mládenci, posazeném na dráhu z bikrosu.

To se odehrálo v Prostějově. Šťastný měl za sebou v BMX čtyři tituly mistra republiky a dvě evropské medaile, když mu kamarád cyklista Kamil Mráz poradil: „Běž to zkusit na dráhu. Tam využiješ svoji sílu lépe.“

Šťastný Mráze poslechl. Sílu využívá dál, postupně k ní přidává myšlení dráhaře a techniku. „Třeba řetěz jsem ještě nepřetrhl ani jeden,“ hlásí spokojeně. To je známka, že veškerou svoji dravost zvládá vložit do správného šlapání.

Z terénu využívá to nejlepší, co si odtud mohl vzít. Například reakci na startu, když se v závodě BMX vyráží z rampy. „Nebo postřeh, abych věděl, kdy přesně vystartovat za soupeřem,“ přidává.

Zároveň Šťastný přiznává, že s načasováním spurtu ještě tolik pracovat neumí a raději zahájí finiš dřív. Výkonnost upřednostní před taktikou. „Díky tomu, že mi nejde moc přemýšlet u sprintu, bylo překvapením, že i z něho jsem měl medaili,“ přiznává. Nakonec ze sprintu má z MS a ME hned dva bronzy.

Pro závodníka Dukly Brno šlo zároveň o poslední juniorské akce. Brzo začne trénovat s jezdci do 23 let, mezi které se přesune.