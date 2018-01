Slavíkova vlaštovka. Opavský jinoch si proti mistrovi vylepšil rekordy

Během dosavadních sedmnácti kol Národní basketbalové ligy pivot Štěpánek odehrál v průměru 4,3 minuty na zápas, rozehrávač Bukovjan 6,3 a křídelník Slavík 7,3.

Jakub Slavík naskočil do deseti zápasů. V devíti z nich nebyl na hřišti nikdy déle než 11 minut. Až minule proti Nymburku odehrál dosud největší porci - 24,43 minuty...

„Rozhodně jsem nečekal, že bych zrovna proti Nymburku hrál takovou dobu,“ řekl Slavík po porážce 75:101. „Ale v poslední době mi trenér důvěřuje a dává mi minuty. Snad budu nadále plnit rozkazy pana trenéra a moje minutáž bude větší a větší.“

Jak náročné je pro něj plnit trenérovy pokyny? „Někdy to je těžké a zejména proti silným týmům jako Nymburk. Ale doufám, že jsem obstál.“

Nejvyšší domácí soutěž je pro Slavíka velký skok především v důrazu, agresivitě a zkušenostech jednotlivých hráčů. „A ty získávám s každou minutou na hřišti,“ dodal.

Proti Nymburku zaskakoval i na místě pivota, když dva zranění Opavě chyběli a Martin Gniadek kvůli pěti osobním chybám nedohrál. „Byl jsem z toho hodně překvapený, na tom postu jsem v opavském áčku ještě nehrál,“ přiznal Slavík. „Hlavně jsem se snažil odstavovat doskok hostů, což se mi snad i dařilo.“

Nymburk už roky vládne českému basketbalu. V čem je oproti dalším českým celkům jiný? „Má velmi dobré cizince, kteří tým táhnou. Nemluvě o českých hráčích, které mají jedny z nejlepších v lize. A vždycky to výborně skloubí,“ všiml si Slavík.

Proti Nymburku byl s 15 body po Jakubu Šiřinovi druhým nejlepším střelcem Opavy. „Zadařilo se mi,“ komentoval svůj jasně nejlepší střelecký výkon mezi elitou. „Ale nesmí mi to stoupnout do hlavy. Musím dál makat a těch patnáct bodů na tom nic nezmění.“

Opavský trenér Petr Czudek byl jen rád, že se křídelník proti silnému protivníkovi prosadil. „Byl vidět a tak to má být. Ale v utkání s Nymburkem nebyl pod takovým tlakem, tolik se od něj nečeká. Ten zápas je pro něj taková vlaštovka.“

Kouč oceňuje Slavíka za to, že na sobě pořád pracuje. „V hlavě to má srovnané. Rozhodně jeho výběr, že šel k nám, byl správný.“

Rovněž Slavík si angažmá pochvaluje. „Je to sice pro mě trochu náročnější skloubit všechno se školou, ale snad to zvládnu.“ Na jaře by rád odmaturoval na Sportovním gymnáziu v Ostravě. Nepatří k těm sportovcům, kteří maturitu odkládají. „Doufám, že to nebude můj případ,“ usmál se. „Věřím, že maturitu zvládnu v normálním termínu.“