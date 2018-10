Závěr jsme zvládli bravurně, raduje se opavský kapitán po senzaci

Opavský sen v Lize mistrů Reportáž ze zápasu Opava - Nanterre doplněná o videosestřih.

„Rozhodl náš vstup do zápasu,“ prohlásil Jakub Šiřina. „Na to, že jsme nováček soutěže, jsme nepůsobili žádným zakřiknutým dojmem, neměli jsme zbytečný respekt. Tvrdě jsme do toho šli od začátku, a to nám dodalo sebevědomí. Dokázali jsme si, že můžeme hrát kvalitní basket i v Evropě.“

Ve druhé půli soupeř začal ztrátu stahovat. Jak vám bylo?

Soupeř ve druhé půli přitvrdil, ale na to jsme se připravovali, i když to pro nás pořád je nová soutěž. Muselo to přijít, ale statečně jsme se s tím porvali. Výborné vítězství.



Přečkali jste i situace, kdy se Nanterre dotáhlo na bod a útočilo, takže mohlo jít přes vás...

Naštěstí se to nestalo. Přestože jsme ve druhém poločase udělali několik chyb, tak jsme náskok nepustili a znovu ho drželi kolem sedmi bodů. Závěr jsme zvládli docela bravurně.



Nebyli jste ani trochu nervózní, když hosté stahovali?

Osobně na hřišti nervózní nejsem. Hned to z vás spadne. Opravdu nám ale hodně pomohl ten dobrý začátek. Dodal nám sebevědomí.

Jaké to je, když váš čistě český tým přehraje silný mančaft plný cizinců?

Určitě to potěší. Zvýší nám to sebedůvěru a dodá nám ji do další práce i v české lize. Z toho můžeme nesmírně čerpat. Jsou to pro nás i neskutečné zkušenosti a byť soupeř hrál s užší rotaci, možná měl i nějaké zraněné hráče, tak tím nechci snižovat náš výkon.