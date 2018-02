Nakoukat, poprat se, ubránit. Šiřina se ladí na amerického Bulhara

Bulhaři mají v tabulce stejně bodů jako Finsko, ale v tuto chvíli se mohou pyšnit lepším skóre, což je řadí na průběžné druhé místo.

V listopadové části kvalifikace odehráli dvě vyrovnané koncovky s rozdílným koncem. Nejprve doma o dva body podlehli favorizovanému Finsku, aby pak přivezli dva body z Islandu, se kterými se příliš nepočítalo, po výhře o tři body.

„Bulhaři jsou, co jsme slyšeli a viděli na videích, kvalitní mančaft. Vyhráli na Islandu, prohráli doma těsně s Finskem. Bude to určitě těžké utkání a není to tak, že bychom byli jednoznačný favorit,“ varuje před soupeřem český rozehrávač Jakub Šiřina.

Ostatně Bulhaři mohou být pro český tým lehce nečitelným soupeřem. Jejich sestava oproti listopadovému oknu doznala výrazné změny na postu klíčových hráčů.

Pro první okno euroligová Barcelona uvolnila největší bulharskou hvězdu Sašu Vezenkova.

Pro aktuální zápasy Barcelona dvakrát své stanovisko změnila, a tak mladý basketbalista bude svému národnímu týmu chybět.

Bulhaři však na perimetru mohou počítat s novou posilou. „Nejaktuálnější novinka je ta, že mají na soupisce naturalizovaného Američana Deeho Bosta, který válí ve francouzské lize. Čeká nás ještě další video z mnoha záznamů, které se snažíme za ten krátký čas absolvovat. Budeme se snažit na ně co nejvíc připravit,“ přibližuje opavský rozehrávač.

„Nový“ Bulhar začal letošní sezonu v Žalgirisu Kaunas, ale na konci loňského kalendářního roku přestoupil do Štrasburku, kde v lize zapisuje téměř 13 bodů a čtyři asistence na zápas. V Lize mistrů jsou jeho čísla ještě působivější. Během šesti zápasů se vyšplhal na 14,5 bodu a více než pět asistencí.

Jiří Welsch (v bílém) z Nymburka přihrává kolem Dee Bosta z AS Monako.

O možném střetu přemýšlí i Šiřina: „Musím být připraven, že ta varianta nastane, být připraven odvést kvalitní práci v obraně a nenechat ho rozehrát. Trenér nás na to připravuje, snaží se nám dát co nejlepší informace a poprat se s tím.“

Čeští basketbalisté zvládli první část z téměř 8 500 leteckých kilometrů, které je v aktuálním reprezentačním okně čekají a poprvé si tak mohli vyzkoušet arenu v Botevgradu pro 3 500 diváků.

„Po prvním tréninku je těžké hodnotit, jak nám střelecky sedí, ale já věřím, že si to všichni šetří až na zápas,“ těší se Šiřina utkání, které od 17 hodin vysílá přímým přenosem ČT2.