Tahle fáze Poháru EHF je asi pro české kluby strop, uznal Šindelář

„V této fázi už jsou v osudí silné, zkušené mančafty. Potřebujete mít na los štěstí. Ale to druhé kolo je pro české týmy asi nyní maximum,“ uznal pivot Jakub Šindelář.

Kdyby byla tato konfrontace častější, bude situace lepší?

Možné to je. Kdyby české kluby odehrály víc takových zápasů, půjdeme herně nahoru a i v pohárech budeme mít větší šanci. Bohužel, ta konfrontace prostě není.

Co vám tenhle dvojzápas dal?

Další a další zkušenosti, které by nás jako tým měly posunout dál. Každý takový zápas je dobrý. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to nastoupit proti tak silovým hráčům, které jsou navíc technicky někde jinde.

Ve Španělsku jste prohráli o 14 gólů. Měl jste po domácí odvetě přece jen příjemnější pocity?

Výsledek je přijatelnější. Myslím, že jsme s nimi vydrželi v tempu hrát po celý zápas. Takže ty dojmy jsou určitě o něco lepší.

Několikrát jste se dostali na rozdíl dvou branek. Doufali jste, že by výsledek mohl být ještě lepší?

Snažili jsme se o co nejlepší. Ta naděje žila docela dlouho, ale oni mají hrozně silný mančaft. Dobře si to pohlídali a v závěru nakonec ten náskok ještě navýšili.

V čem jste se zlepšili oproti prvnímu utkání?

Naše obrana byla určitě lepší, dokázali jsme si pohlídat jejich křižný pohyb a dokázali z toho pak dát i nějaké rychlé góly z trháků. Tyhle snadné branky se ve skóre projeví.

Věříte, že tohle tempo můžete přenést i do domácí soutěže?

Určitě. Ale je pravda, že k tomu je zapotřebí i soupeře. A my Češi máme v hlavách, že se trošku přizpůsobíme. Na tom budeme pracovat.