Volejbalové Ústí zmodernizoval trenér Salon. Cílem je předkolo play off

„Příprava pod novým trenérem měla modernější pojetí. Patří mezi inovátory, zapojuje nové poznatky a ohlasy u hráčů to má pozitivní. Jaký to bude mít dopad, to uvidíme,“ řekl šéf klubu Miroslav Přikryl před sobotní premiérou, v níž SK Volejbal od pěti odpoledne hostí Benátky.

Veleúspěšný kouč Petr Brom, který loni dotáhl Ústí do čtvrtfinále play off, se přesunul do pozice sportovního ředitele. Klub udržel nejproduktivnějšího hráče extraligy Filipa Kramara a angažoval tři cizince: na smeč Brazilce Willyana a Albánce Kociho, na blok Kanaďana Wilsona.

„Polovina základní šestky je nová, první turnaje vypadaly kostrbatě. Ale v generálce proti Odoleně Vodě už jsem viděl prvky sehranosti a standardních výkonů,“ potěšilo Přikryla.

Co ho uspokojí na konci sezony? „Představuji si boj kolem předkola play off. Soupeři z horních pater pro nás asi budou nedostižní, umístění od 6. do 10. příčky by bylo pro nás znamenalo spokojenost a naplnění byznysové rovnováhy, tedy finančních nákladů oproti výkonnosti,“ tvrdí Přikryl s tím, že klub operuje se sedmimilionovým rozpočtem.

Posilovala ale i konkurence. „Po zmapování soupeřům musím konstatovat, že všechny týmy nabraly víc cizinců. Včetně Benátek, které máme v 1. kole. Ale předpokládám, že jsme mírní favorité.“