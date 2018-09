Podrazila na MS podrazilo zdraví. Jako náraz do zdi, líčil jeho parťák

Jedni z medailových spolukandidátů pomýšleli na víc. V sezoně ovládli celkové hodnocení Světového poháru, jenže bulharská mise se jim nezdařila a v páteční semifinálové rozjížďce obsadili pátou příčku.

„Něco není asi zdravotně u Kuby v pořádku,“ vysvětloval Podrazilův kolega Helešic, jenž po závodě dorazil mezi české žurnalisty.

Jak to?

Jelo se mu výborně. Mělo to všechno, šťávu i rytmus, bylo to na postup. Vepředu byly čtyři dvojky, pak najednou lusk a zastavili jsme. Nevím. Dokud nebude Jakub zdravotně na 100 procent v pořádku, nemůžeme předvádět stoprocentní výkon až do cíle.

Co se stalo?

Jakub byl před týdnem na odběru krve, neskutečně se zničehonic rozkašlal na soustředění na Slapech. Nebyl to obyčejný kašel, něco takového jsem neviděl. Byl u pana doktora Strnada, bohužel na výsledky se čeká dva týdny. Až se vrátíme z mistrovství světa, snad se dozvíme něco víc a snad to nebude závažné (Podrazil měl v minulosti potíže se srdcem, pozn. aut.). Už ve čtvrtek mi říkal, že se mu nejede dobře. Přitom za sebe můžu říct, že po fyzické stránce se cítím skvěle, mohl bych jet klidně další závod. Nepotřebuju se vyjíždět a regenerovat, líp jsem se ve veslařské kariéře necítil. Ale jsme tam dva a chce to od obou stoprocentní výkon. Jinak je těžké to rvát s někým, kdo na tom není zdravotně dobře.

Co s tím?

Budeme se muset sebrat, dát se do kupy, promluvit si o tom s trenérem a v sobotu nás čeká finále B, kde to nebude vůbec jednoduché. Chceme jet dobře a chceme vyhrát aspoň béčko.

Nerozbalily jsme to, štvalo Češky V polovině závodu vedly, 500 metrů před cílem jely druhé. Ale nakonec ženský dvojskif Jitka Antošová, Kristýna Fleissnerová obsadily v pátečním semifinále 5. místo a čeká je start ve finále B. „Doufala jsem, že to klapne, rozjely jsme to fakt dobře. Bylo to strašně srovnané a ještě víc se to srovnalo v cíli,“ líčila Fleissnerová. Právě ve finiši Češky o postupovou pozici přišly. „To byla dnes asi jediná naše slabina. Na konci jsme neměly tolik sil jako soupeřky. Jediné, co chybělo, bylo rozbalit to na posledních pár záběrech. A pak by to vyšlo,“ dodala Antošová.

I proto jste v semifinále, když se vám soupeři vzdálili, závěrečnou pětistovku vypustili?

Kuba už asi nestačil s dechem, to se musíte zeptat spíš jeho. Jakmile nejede druhý a začne se mi tam kroutit, nemám na pozici háčka možnost loď usadit a držet rytmus. Když nemůžete dýchat, nemůžete sportovat. I včera (ve čtvrtek) říkal, že to není ono. Ne po technické stránce, i když s tím se tu taky trochu trápíme. Je to škoda, když jsem si přečetl semifinálové složení, říkal jsem si, že kdybychom byli v Linci (závod Světového poháru v červnu), není co řešit, tam to bylo skvělé všechno.

Berete to všechno jako poučení pro další sezony?

Musíme umět závodit nejen na jaře, ale i na podzim. Sezona je dlouhá, musíme se učit, jak to vydržet. Ondra Synek dnes semifinále vyhrál, máme se od koho učit a musíme se dívat dopředu a příště prostě to zdraví pohlídat. Já měl zase problém se zády na soustředění v Livignu, ale dal jsem se do kupy... Ale nechtěl bych se vymlouvat, že nás bolí záda, to bolí na vodě všechny. Bylo to jen o nás a my to nezvládli.