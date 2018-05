Závod míru? Cítím se na to, abych se stal lídrem, neskrývá Otruba ambice

Olomoucký rodák je českým lídrem v závodě, který začne čtvrtečním prologem v Krnově a v pátek vjede do jesenických kopců, jež bude brázdit až do neděle. „Závod míru je pro mě vrchol sezony,“ říká odhodlaně cyklista z hradeckého týmu Elkov Author.

Reprezentační trenér Tomáš Konečný s vámi dopředu počítal jako s lídrem. Těšíte se na tuto roli?

Závod míru jsem jel už loni, takže zkušenosti nějaké mám. Jako lídr na celkové pořadí se cítím, jen si myslím, že druhá etapa na mě bude trochu příliš. Chtěl bych se hlavně soustředit na první a třetí etapu, protože mi profilově sedí. Myslím si, že bych tam mohl s týmem udělat nějaký výsledek.

Ve druhé etapě čeká peloton stoupání k horní nádrži přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, to máte na mysli?

Přesně tak. Proporčně nejsem úplně ryzí vrchař, a tohle je největší stoupání v Česku. Myslím si, že o nějakém lepším výsledku se tu bavit nemůžeme, ale bylo by pěkné, kdybych byl do první dvacítky. A to i celkově.

Závod míru U23 31. 5.: prolog v Krnově (2 km) 1. 6.: Jeseník - Rýmařov (133 km) 2. 6.: Krnov - Dlouhé stráně (149 km) 3. 6.: Jeseník - Jeseník (158 km) Startující země

Velká Británie, Německo, Francie, Nizozemí, Itálie, USA, Španělsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Norsko, Slovensko, Kazachstán, JAR, Japonsko, Portugalsko, Belgie, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko, Rusko a Česká republika Český národní tým

Jakub Otruba, Jiří Petruš, Matěj Štibingr, Pavel Gruber, Roman Lehký a Jan Rajchart. Lídrem týmu bude Jakub Otruba z Olomouce, v kopcích by se měl ukázat i Jiří Petruš z Vrbna pod Pradědem.

Jak byste si představoval pro vás ideální scénář závodu?

Nejlepší by bylo v první etapě dojet v nějakém úniku, který by měl dostatečně velký náskok před balíkem. Ve druhé etapě ztratit co nejméně a ve třetí už jen dobýt dres. To by byl úplně ideální scénář, ale víme, že ne vždy to tak vyjde, a s tím se musí počítat.

Loni byl nejlepší Čech Michael Schlegel celkově třetí. Můžete pomýšlet na zopakování umístění na bedně?

V celkovém pořadí to pravděpodobné asi úplně není. Ale v jednotlivých etapách, a hlavně v té první s dojezdem do Rýmařova by mi měl profil docela sedět. Tam si myslím, že je šance na nějaký úspěch a třeba i na bednu.

Ladil jste před startem formu na chatě v Malé Morávce?

Jakmile jsem se v sobotu vrátil ze závodů v Maďarsku, hned jsem zamířil sem a trénoval tu celou dobu.

Tak jste zkoušel i výjezd na Dlouhé stráně?

To jsem si zkoušel vyjet dva týdny předtím. A je to tam pořád stejně těžké, nic se nezměnilo. (směje se)

Před sezonou jste změnil stáj, z Tufo Prostějov zamířil do hradeckého Elkov Author. V čem je to jiné?

Loni jsem začínal v cyklistickém centru v Aigle a pak jsem byl v Prostějově, celkově tedy nebyla zimní příprava tak ucelená. Letos jsme naopak byli s týmem třikrát v teple, dvakrát ve Španělsku a jednou v Chorvatsku. Vždy také předem vím plán závodů, které pojedu, a v týmu mi dávají prostor, abych se na ně připravil. Cítím, že mě hodně posouvá i spolupráce se staršími a zkušenějšími jezdci v týmu, kteří mi dokážou v závodech poradit. Závodní program jsem měl dobrý v obou týmech, letos je to ještě o něco lepší.

Jak jste spokojen s výsledky?

Jsou lepší než loni, zatím vedu Český pohár v kategorii do 23 let a už jsem měl i nějaké dílčí úspěchy v různých etapových závodech v zahraničí. Ověřil jsem si, jak je v zahraničí důležitá pomoc týmu, abychom vyhráli etapu, a to mě hodně posouvá proti loňsku, kdy jsem závody spíš jen objížděl v balíku. Díky tomu všemu věřím, že na Závodu míru jsem schopný něčeho dosáhnout.

Po loňské úspěšné maturitě jste nastoupil na vysokou školu, jak to jde skloubit se závoděním?

Jsem v Brně na regeneraci a výživě, kterou studoval i Honza Bárta, s nímž jezdím v týmu. Takže mimo kolo mi má ještě hodně co poradit i ohledně školy.

Jakub Otruba během své sólojízdy za juniorským titulem mistra republiky.

Půjčuje vám Jan Bárta vypracované poznámky z přednášek a skripta?

Spíš mi radí, jak ke studiu při našem závodním programu přistupovat, protože nemůžu být ve škole každý pátek, kdy ji mám. Dává mi různé rady, jak se s tím vyrovnat.

Teď však nejspíš půjde studium na chvíli stranou. Uspět na Závodě míru dosud znamenalo výtah do World Tour. Vnímáte to jako vstupenku mezi elitu?

Rozhodně. Je to jeden z největších závodů pro kategorii do 23 let, dá se to porovnat s Tour de l‘Avenir, kterou jsem jel loni. Závod míru beru určitě jako vrchol sezony.