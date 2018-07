Uspět doma je velkou motivací, těší se Otruba na šampionát nadějí

Přestože do kategorie do 23 let patří teprve druhou sezonu a další dvě má ještě před sebou, vyrazí na letošní mistrovství Evropy jako český šampion této věkové kategorie v obou disciplínách. Jak v pátek v Brně do časovky, tak v neděli ve Zlíně do závodu s hromadným startem nastoupí jen tři týdny poté, co byl v kategorii do 23 let nejlepší na mistrovství republiky.

„Domácí šampionát byl pro mě velkým povzbuzením, a to nejen dva tituly mezi třiadvacítkami, ale hlavně bronz v elite v závodě s hromadným startem. Být třetí mezi všemi českými cyklisty je super,“ uvedl cyklista z Olomouce, který první rok závodí za hradeckou stáj Elkov Author a zároveň dokončuje první ročník na brněnské Masarykově univerzitě.

Právě šampionát ukázal vaši výbornou formu, vydržela?

Já doufám, že ano. Na konci minulého týdne jsme jeli etapový závod v Rumunsku. Nebylo to tam jednoduché, protože nepřálo počasí a jednu etapu dokonce pořadatelé úplně zrušili. Já jsem ten závod měl také jako součást přípravy na evropský šampionát a jelo se mi dobře.

Mistrovství České republiky v silniční cyklistice ovládl Josef Černý (uprostřed), druhý dojel Jan Bárta (vlevo), bronz bral Jakub Otruba.

Podle domácího šampionátu byste měl mezi třiadvacítkami patřit v obou disciplínách k největším českým želízkům v ohni. V které disciplíně si věříte víc?

Je to těžké, jde vždy o jeden den, všechno se musí sejít. Větší šance si ale dávám v závodě s hromadným startem. Přece jen v časovce pojede řada specialistů, kteří na ni trénují celý rok, což já určitě ne. Navíc časovkářský speciál jsem dostal poměrně nedávno a moc jsem toho na něm nenajezdil. Ale i tak bych byl rád někde v popředí, umístění do patnáctého místa bych asi i bral.

Pojede se v Brně, kde studujete, máte nastudovanou i tamní trať pro časovku?

Právě před chvílí jsme odtamtud přijeli (rozhovor vznikl v úterý - pozn.) a docela mi vyhovuje. Že bych ji ale měl nějak zvlášť najetou proto, že v Brně studuji, to určitě ne, přece jen čas dělím hodně mezi školu a cyklistiku.

Na úspěch v závodě s hromadným startem může mít velký vliv spolupráce týmu.

Týmová taktika hrát roli může, ale když se podívám na zlínský okruh, nemusela by hrát zase tak velkou. Je tam jeden hodně těžký kopec, pak technický sjezd a vlastně jen ve městě rovina. Myslím si, že na tak těžkém okruhu pojede každý za své.

Šampionát je v cyklistickém světě velmi prestižní a velkou událostí. Je pro vás hodně velká výhoda, že se jede v Česku?

Určitě ano. Když pomineme to, že to nemáme daleko (smích), tak je obrovskou motivací závodit doma a uspět před českými fanoušky, kteří nás, alespoň doufáme, přijdou výrazně povzbudit.

Troufnete si odhadnout, jak dopadnete?

Tohle je hodně otevřené, ale reálně máme šanci na solidní výsledek. Když se to splní, posune nás to v cyklistice zase o kousek dál.

Vy závodíte první sezonu v barvách hradecké stáje Elkov Author, jasně nejúspěšnějšího českého týmu posledních let. Jak vás tato skutečnost posunuje dál?

Jsem absolutně spokojený. Elkov absolvuje výborné závody, navíc se mu daří, je to vidět na výsledcích. Pro mě je to druhá sezona mezi dospělými a spolupráce se zkušenými, kteří v týmu jsou, mi hodně pomáhá.