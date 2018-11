Vypusťte Krakyho! Je správný kapitán, má velké srdce

„Kraky je ten pravý. On je Moravák a má velké srdce,“ předal mu funkci Houška, který se stal asistentem kouče Pavla Budínského.

Rodák z Kyjova si novou roli považuje. „Cítím velkou zodpovědnost,“ doznal. „Pro každého by bylo těžké nahradit Koubu. Ale já se nesnažím být jako on, to ani nejde. Hrál tu dlouho a byl výborný kapitán!“

Na vůdcovskou roli potřebuje člověk geny. „Kraky je týmový, umí fungovat i mimo hřiště, což upřímně někteří hráči ani ne. Dokáže mužstvo stmelovat. Jak jsem ho za ty roky poznal, nenapadlo mě moc jiných jmen. Kromě Roberta Landy, ale ten jasně řekl, že kapitán být nechce, protože brzy skončí. Doufám, že Kraky tady bude dlouho,“ přeje Houška svému nástupci.

28letý pivot se drží definice, která podle něj lídra určuje. „Měl by to být člověk, za kterým tým jde, který má slovo. Když je v něčem problém, nebojí se věci pojmenovat. Musí vést tým k vytouženému cíli,“ vykresluje Krakovič. Už několikrát letos musel zvýšit hlas. „Snažím se hráčům před zápasem i v poločase říkat svoje podněty. Když se nedaří, je to víc přísné. Když se daří, tak v pohodě. Dokážu dát průchod emocím a zařvat v kabině.“

Krakovičův nástup do pozice týmového šéfa dokresluje změnu, jakou mužstvo prošlo. „Tým se obměnil, odchodem Pavla a Kuby Houškových se omladil. Jsou tady dva Američané a my se snažíme, aby se u nás cítili dobře. Když přiletěli, proběhla společná večeře.“

Zdá se, že týmová chemie zafungovala, Děčín se v NBL drží s bilancí šesti výher a dvou porážek zatím na 2. místě. A ve svém Armex Sportcentru je útočným dravcem, Válečníci doma už třikrát dosáhli na stovku a jednou skoro, to nastříleli baťovských 99 bodů.

„Vnímáme podporu diváků, cítím se v naší hale opravdu doma. Hrajeme s energií, kterou přinesli nováčci Carlson, Autrey a Žikla, máme sebedůvěru. Děčín nebýval vnímán jako útočný tým, ale teď jsme začali hrát v útoku styl, že si dokážeme vytvořit pozice a všichni chtějí být nebezpeční koši.“

Až by se mohlo zdát, že se po loňském propadu vrací stříbrná euforie. „Na takové soudy je brzo. Potřebujeme i do venkovních zápasů přenést domácí pohodu. Nakopla nás výhra v Pardubicích.“

Krakovič letos prožil přelomové léto. Nejen kapitánem, i manželem se stal. Vzal si basketbalistku, vicemistryni světa Terezu Peckovou, která posílila Nymburk. „Potřeboval jsem si ženu okroužkovat, aby mi nikam neutekla. Ale jinak na sobě nějaké větší změny nepociťuju. A kdo je doma kapitán? Samozřejmě já,“ zubí se pivot Děčína.