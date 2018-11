Kornfeil cílí na životní šestou příčku v Moto3: Udělám pro to maximum

Hned po víkendu se už rodák z jihomoravského Rohatce začne soustředit na poslední závod ve španělské Valencii. Příští týden se tam Jakub Kornfeil popere o posun na konečnou šestou příčku v pořadí třídy Moto3, což by byl jeho životní úspěch.

„Udělám pro to maximum. Strašně se na to těším. Šestka je reálná. Osmý (současné umístění) jsem už jednou byl, a přestože letos bych měl víc bodů, už by to bylo jen číslo. Chci se posunout v pořadí výš,“ plánuje 25letý jezdec.

Od začátku září už ví, že v nejslabší třídě mistrovství světa Moto3 zůstane, setrvá rovněž v týmu Redox Prüstel GP. Přesto má motivaci si polepšit. „Abych si v zimě, až budu dva měsíce trénovat bez motorky, mohl říkat, že jsem dokázal, co jsem chtěl, že se mi něco povedlo,“ říká otevřeně. „A taky abych si příští rok mohl nastavit cíle zase o něco vyšší. Třeba skončit do čtyřky, nebo dokonce mezi prvními třemi.“

Ve vlastních rukou má Kornfeil pomyslný souboj se sedmým mužem pořadí Argentincem Gabrielem Rodrigem, který má jen o bod víc. Pokud bude ve Valencii lepší než on, v závěrečném účtování ho přeskočí. Šestý Arón Canet ze Španělska má o 13 bodů více než Kornfeil.

„Dřív jsem hodně počítal, kalkuloval. Ono je to ale nakonec jedno. Ovlivním jen svůj výkon, a ne to, jak pojedou ostatní. Cílem v závodě bude umístění v top pět stejně jako v celé sezoně,“ upřesnil závodník.

Oproti zvyklostem nebude po skončení Grand Prix ve Valencii hned testovat, což řada týmů praktikuje. Kornfeil pojede raději co nejrychleji domů.

„Testovat jsme chtěli, ale sám jsem řekl týmu, že to nebude mít význam, pokud od KTM nedostaneme motorku se specifikací pro rok 2019. A to se nestalo. Testovat s letošní motorkou by postrádalo smysl, proto jsme od toho upustili,“ podotkl.