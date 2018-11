Plzeňský Douda řídil obrat. Druhá půle už měla parametry, chválil

„Ve druhém poločase jsme do toho šli všichni víc po hlavě, snažili se prosadit jeden na jednoho. Oni ty nohy nemají tak rychlé a měli jsme nakonec i více sil,“ hodnotil přímý souboj o druhou příčku tabulky 24letý Douda.

Po prvním poločase jste prohrávali 10:13, v čem vás soupeř zaskočil?

V ničem. Hráli přesně to, co jsme čekali. Ale vycházelo jim to ideálně, neudělali snad žádnou chybu a gólman jim zachytal výborně.

Bylo o přestávce v šatně hodně dusno?

Nebylo. My jsme věděli, co chceme hrát, ale v první půli to nevycházelo. Dostali jsme blbé góly z dálky, z dohrávky do pivota po seběhu. Byly to individuální chyby, špatně jsme se domlouvali. K tomu jsme zahodili pár šancí. V kabině jsme si k tomu něco řekli a pak už nám to začalo vycházet.

Vy jste k tomu hned po pauze zavelel čtyřmi góly v řadě. To jste byl tak nahecovaný?

No, nejdřív mi tam spadla taková padající moucha. Pak jsem šel do trháku a chtěl jít střídat, byl jsem hotovej... (úsměv) Místo toho se to sešlo, že přišly další góly. Zaplaťpánbůh, že mi to takhle napadalo.

Chvílemi bylo na palubovce hodně emocí. Bylo znát, že se hraje o čelo tabulky?

Bylo to vyhecované. Hrálo se o důležité dva body a Veselí je známé tím, že jsou nahecovaní do každého zápasu. Bylo to tvrdé, ale z obou stran férové. Rozdali jsme si to na palubovce, pak už to bylo v klidu.

Na jaře Nové Veselí hrálo o záchranu v soutěži, teď je štikou extraligy. Kde vidíte důvody jejich vzestupu?

V létě tam přišel další Chorvat Kezić a na střední spojce je hodně šikovný. Dokáže dirigovat spoluhráče, udržet taktiku. To jim v minulosti chybělo, v koncovce pak prohrávali hodně zápasů o gól a ztráceli tak body. Teď je to naopak.

Jak jste spokojený s vaším týmovým výkonem?

Podle toho, co občas předvádíme, jsou pro nás skoro všechny zápasy zatím těžké... Ale druhý poločas už jsme ukázali to, co chceme hrát celých šedesát minut. Už to mělo parametry a kvalitu odpovídající síle mužstva, které tady je.

Začali jste úspěšně sérii pěti domácích zápasů v řadě. Jste rád, že cestování skončilo?

Určitě. A snad toho využijeme. Mohli jsme sice zvenku přivézt i více bodů, ale odehráli jsme slušné zápasy. Teď by byla škoda to doma poztrácet. Chceme udržet neporazitelnost v naší hale jak do konce roku, tak do konce celé sezony.