Douda si zastřílel ve Frýdku, teď se těší na návrat do Zubří

„To ale byla dobrá práce celého týmu,“ bránil se chvále. „Zvlášť po přestávce jsme začali výborně fungovat v obraně a dávali jsme góly z rychlých protiútoků. No a tam jsem byl většinou první já, proto tolik branek,“ usmíval se v pondělí, když se plzeňští házenkáři stěhovali do nového zázemí v městské hale na Slovanech, 24letý Douda.

Pomohlo vám, že jste při absenci Milana Ivančeva dostal na spojce více prostoru?

Asi jo, hrál jsem od začátku. I ty předchozí zápasy jsme se střídali poměrně rovnoměrně, ale teď toho času bylo víc. Možná proto mi tam padlo i tolik branek.

Dá se říci, že už jste se zabydlel v plzeňské sestavě?

Já jsem se cítil dobře od začátku sezony, každý tady má svoji roli. Nebyl vůbec žádný problém do mančaftu zapadnout.

Cítíte, že se lepší i sehranost s novými spoluhráči?

Vždycky to může být lepší… Ale už tomu sytému, který po nás chce trenér plnit, celkem rozumím. Doufám, že zápas od zápasu to bude ještě lepší a lepší.

Předpokládám, že vaše role je v Talentu přece jen jiná, než byla předtím v Zubří?

Jasně, tam se ode mě čekalo, že budu lídrem. V Plzni nejsem pod takovým tlakem, je tady spousta dobrých házenkářů, kteří dokáží zaskočit jeden za druhého. V tomhle ohledu je to jiné.

Talent má na startu sezony nepříjemnou sérii zápasů venku. Ale ze tří utkání máte pět bodů, panuje s tím spokojenost?

Mohlo jich být šest, nebýt remízy na Dukle. (úsměv) Ale i pět je dobrých, máme za sebou těžké zápasy.

A ten další přijde už v pátek v Zubří, odkud jste do Plzně přišel. Jaké to pro vás bude?

Divné... (zamyslí se) Strávil jsem tam nějaký čas, ale teď udělám maximum, abychom tam s Plzní vyhráli. Bylo to tak, i když jsme se Zubřím hráli semifinále play off proti Talentu a já už věděl, že sem přestoupím. Taky jsem Plzeňáky nešetřil. A teď nebudu šetřit ani zuberské kluky.

Co říkáte na letošní výkony omlazeného Zubří?

Nečekal jsem, že budou mít jen dva body. O to hůř pro nás, určitě budou chtít po dvou porážkách konečně zase naplno zabrat. Nečeká nás určitě nic jednoduchého.