Talent Dombek se upsal Coloradu. Slibují si tam od něj velké věci

Svůj zájem zamířit z pražské akademie GBA na vysokou školu v coloradském Boulderu oznámil Dombek na začátku dubna nejprve ústně, v sobotu ho pak potvrdil svým podpisem.

Ostravský rodák vybral jednu ze tří nabídek na působení v basketbalové NCAA. Zájem o něj projevovaly také Arkansas State a kalifornská Loyola Marymount, za kterou hraje expardubický Petr Heřman.

Basketbalový tým Colorado Buffaloes sice nedisponuje nejzvučnějším jménem, působí však v silné konferenci Pac-12, které se přezdívá Conference of Champions.

Hlavní zásluhu na tom má losangeleská UCLA, nejúspěšnější škola v dějinách NCAA (a Zídkova alma mater), slušný zvuk však mají i Utah (s Jakubem Joklem v sestavě), USC, Washington, Oregon nebo Arizona, která v posledních letech této konferenci vládne.

Big-12 vyslala do NBA například Lauriho Markkanena, Lonza Balla, Kyla Kuzmu, Markelleho Fultze, Jordana Bella, Dillona Brookse, Jaylena Browna, Marqueseho Chrisse, Jakoba Pöltla, Dejounteho Murrayho... To je jen nekompletní výčet za poslední dva drafty. Za Arizonu hrála očekávaná jednička letošního draftu DeAndre Ayton.

Přímo v Coloradu loni nastupoval Derrick White, dnes hráč San Antonia. V současném týmu působí srbský rozehrávačský příslib Lazar Nikolič.

Příštím Kuzmou, Chrissem či Pöltlem by se mohl stát český pivot.

„Jakub má jedinečný potenciál,“ soudí coloradský trenér Tad Boyle. „Když se na něj podíváte, musí vám být hned jasné, že může dokázat velké věci.“

Dombek má fyzické předpoklady, aby se na nejvyšší úroveň dostal. Při svých 208 centimetrech neztrácí na soupeře rychlostně, už vůbec ne atleticky a je také solidním střelcem.

Ve Snakes Ostrava a v posledních třech sezonách v GBA však působil nenápadně. V aktuální sezoně druhé nejvyšší české soutěže sbírá „jen“ 7,3 bodu a 5,4 doskoku na utkání. Míjely jej i pozvánky do mládežnických výběrů.

V rozletu zatím Dombeka limitovala šňůra větších či menších zranění. K jeho hlavním úkolům do příštích let pak náleží posílení tělesné konstituce pro souboje pod košem.

„Tušíme, že nám Jakub nepomůže hned teď. Ne že by nemohl být od začátku platný, ale asi to nebude tak, že by okamžitě táhl tým večer co večer. Tam teprve musí dojít, snad to nebude cesta dlouhá,“ doufají v Coloradu.

Sestřih akcí v podání Jakuba Dombeka v tréninku i na mezinárodních mládežnických turnajích:

„Jakuba teď čeká hodně času v posilovně. Celkově si bude si muset zvykat na spoustu novinek. Ale já si myslím, že se máme nač těšit a že Jakub může Colorado posunout o pořádný kus kupředu,“ slibuje si trenér Boyle velkou trefu.