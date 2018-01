Pardubický Burian: Musím dohnat kondici, abych byl týmu platnější

Celý zápas proti brněnským Bulldogs dlel na lavičce. Ovšem že se do něj zapojí i aktivně, s tím pardubický florbalista Jakub Burian vážně nepočítal. Přesto k tomu zkraje třetí třetiny duelu, jejž Sokol nakonec vyhrál 4:3 v prodloužení, došlo.

A 25letý tvořivý útočník, jenž byl dlouhou dobu mimo pro obnovený úraz kolena, trochu neplánovaným dřívějším comebackem překvapil sebe i fanoušky.

„Podle mě s tím nepočítali ani trenéři. Nevím, jestli to bylo ovlivněné čtrnáctiminutovým vyloučením Michala Janečka, kdy se v útoku otevřely pozice... Možná to hrálo roli,“ přemítal.

„Ale já jsem v tréninku fakt jenom chvilku. Spíš jsem si to měl jen zkusit osahat. S klukama jsem byl už předtím ve Znojmě, ale tam jsem byl navlečený v teplákovce, absolvoval jsem pouze rozcvičku. Teď jsem byl sice připravený do hry, ale nemyslel jsem si, že půjdu na plac,“ doplnil Burian.

Koleno drží? Prve jste přiznal, že sotva stojíte, a na rozhovor jste se chtěl posadit.

Zase tak strašné to není. (úsměv) Zatím to jde. Uvidíme - přece jen, už bylo dvakrát operované. Nechtěl jsem nic uspěchat.

Nepřišlo mi, že byste měl kvůli tomu nějaký blok, do soubojů jste chodil.

Bát se nemůžu. Ale cítím, že to stále není úplně ideální. Musím dohnat kondici, abych byl na hřišti platnější. Zatím to nebyla žádná sláva.

Utkání s Brnem bylo velmi vyrovnané. Je pro vás velká úleva, že se vám ho v nastavení podařilo překlopit na svoji stranu?

Je. Výkony týmu v poslední době nebyly ideální - už někdy od začátku prosince, i když jsme měli těžší soupeře. Bylo nutné se zvednout, trenéři na tom v minulém týdnu hodně zapracovali. Připomněli jsme si věci, které nám fungovaly na začátku sezony. Proti Brnu jsme potřebovali bodovat. Na deváté místo sice máme velký náskok, ale kdybychom to nezvládli ani teď, soupeři se mohli přitáhnout. Ty dva body jsou v tuhle chvíli strašně důležité.

S losem, kdy jste měli za sebou ambiciózní Vítkovice, Mladou Boleslav a Chodov, jste sotva mohli něco dělat. Ale po předchozí porážce 4:9 na půdě tehdy dvanáctého Znojma si vaši spoluhráči asi dost nadávali, ne?

To ne. Spíš šlo o to, uvědomit si, na čem byly postavené zápasy, které nám v první půlce soutěže vycházely. Myslím, že se to povedlo. Start do utkání sice nebyl moc vydařený, ale pak jsme se proti nepříjemnému Brnu, které jsme tu naposledy porazili před skoro devíti lety, zlepšili. Urvali jsme to.

V prvních dvou třetinách bylo skóre v podstatě remízové, ale vaší hře zjevně něco scházelo. Co to podle vás bylo?

Jejich styl nám vůbec nesedí, oni hrají jako jediný tým v lize něco na způsob osobní obrany. Bylo třeba najít jednu nebo dvě mezery k tomu, abychom vyrovnali a dostali se do zápasu zpátky. Museli jsme být trpěliví, nakonec se to povedlo. Souhlasím s tím, že tomu něco chybělo, ale těžko říct, co přesně.

Důležitým faktorem byla ubráněná oslabení ze druhé periody, Václav Oubrecht navíc zdvojenou přesilovku Brna znegoval tím, že na sebe vybojoval faul. To vás asi před třetí třetinou nakoplo.

Určitě. Kdybychom během toho čtyřminutového oslabení dostali gól nebo dva, mohlo být hotovo. Byl to jeden z momentů, které rozhodly. Zároveň se potvrdilo, že Brno letos není v takové formě jako dříve; trochu jsme si oproti minulým sezonám otočili role.

Je jasné, že se trenéři před závěrečným dějstvím základní hrací doby vaše mužstvo snažili vyhecovat. Ale asi nikdo nepředpokládal, že Ivo Teichman dá gól na 3:3 už po pár vteřinách hry...

(směje se) Takový scénář jsme si v šatně neříkali. Ale nic lepšího se nemohlo stát. Kdybychom nesrovnali v prvních deseti minutách, bylo by to čím dál nervóznější, jak nás znám. A bůhvíjak by to dopadlo. Další klíčový okamžik.

Co byste řekl k výkonu gólmana Jakuba Levínského? Sice mu občas, stejně jako hostujícímu brankáři, pomohly tyčky, ale tým několikrát zachránil - například i v závěru po vaší ztrátě míčku.

Skvělé výkony podává celou sezonu. Pokud se nepletu, tak kromě toho, že nás drží vzadu, je taky v lize nejproduktivnějším gólmanem. Tentokrát dokonce rozhodl prodloužení, když nabil výhozem Přemku Pakostovi. Na výhře má velký podíl.

V pondělí 22. ledna od 19.20 změříte v televizním utkání v Praze na Podvinném Mlýně síly se Spartou. Věříte si na ni?

No... Proti Spartě jsou to vždycky super zápasy - vyhecované, rychlé, tvrdé... Docela se nám na ni daří, i na Podviňák máme výborné vzpomínky. I když - naposledy se nám tam na přípravném turnaji zranil Martin Zozulák, takže on to nejspíš vidí jinak. Myslím, že to bude výborný zápas, a doufám, že navážeme na domácí vítězství. A pokud se nám na Spartě podaří vyhrát za tři body, náskok na týmy mimo play-off už bude hodně slibný.