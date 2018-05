Pád Crvené zvezdy. Neměli jsme pistole a děvky pro sudí, šokoval boss

VIDEO: GAME HERO! Nikola Ivanovi? scored the crucial 4 points for @KKBuducnostVOLI in the final moments of Game 4 of the 2018 #ABALiga Finals! #RoadToGlory #BUDCZV https://t.co/mTMmGtvNqL Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

GAME HERO! Nikola Ivanović scored the crucial 4 points for @KKBuducnostVOLI in the final moments of Game 4 of the 2018 #ABALiga Finals! #RoadToGlory #BUDCZV https://t.co/mTMmGtvNqL